Muere famoso piloto junto a su familia tras el colapso de su jet

Una lamentable noticia se dio a conocer e involucra al expiloto de NASCAR, Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos. La familia murió en un accidente ocurrido en un aeropuerto de Carolina del Norte, de acuerdo a lo que manifestó un conocido de la familia a quien iban a visitar a Florida.

¡Kristal Silva despierta a los granjeros y su reacción es MUY inesperada!

¿Qué paso con el jet en el que iba la familia?

Un dato no menor es que el jet en cuestión es propiedad del expiloto. El mismo se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, dejando múltiples víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell.

Esta aeronave, un Cessna C550, contaba con una capacidad para hasta siete pasajeros y se estrelló alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT). Hacía minutos que había despegado de esa terminal y las causas del accidente aún se investigan.

Así también el aguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo múltiples fallecidos, pero no los identificó.

Por otro lado los medios locales manifestaron que este jet era de Biffle, quien era conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en el año 2024.

Hay imágenes desde el aeropuerto, en el que se puede ver a la aeronave envuelta en una enorme bola de fuego que se originó tras el impacto.

Los equipos de emergencia se hicieron presentes en el lugar inmediatamente, la zona se mantiene acordonada para que las autoridades puedan continuar con las investigaciones del hecho.

▶️EXPILOTO DE NASCAR Y TODA SU FAMILIA MUEREN EN ACCIDENTE AÉREO | ✈️



Greg Biffle (55) perdió la vida este jueves en un accidente aéreo junto a su esposa y sus dos hijos.



📰 El avión Cessna C550, propiedad del piloto, se estrelló tras el despegue por causas que aún se… pic.twitter.com/VZ3TOecqH6 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) December 18, 2025

¿Quién era Greg Blieff?

Greg Biffle fue un piloto profesional de automovilismo estadounidense, especialmente conocido por su exitosa carrera en la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), la principal competencia de autos de stock en Estados Unidos.

Además de correr, Biffle era un apasionado de los aviones y piloto privado. También se destacó por su trabajo humanitario, sobre todo luego del huracán Helene en 2024, cuando usó su helicóptero para ayudar a entregar suministros y rescatar personas afectadas

