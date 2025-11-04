El Pueblo Mágico de Puebla que es más visitado por extranjeros que por mexicanos y es precioso

México brilla a nivel mundial por la diversidad de sus paisajes y por esos lugares donde la naturaleza despliega toda su magia. En Puebla se esconde un Pueblo Mágico que cada año conquista a miles de visitantes.

Con su aire tranquilo, calles encantadoras y entorno verde, este destino ofrece una experiencia única donde cultura y belleza se funden en un escenario digno de postal. La IA, por su parte, se encarga de revelar cuál es. Según ChatGPT, el elegido es Zacatlán de las Manzanas, el Pueblo Mágico más cautivador de Puebla.

Se trata de un destino que enamora desde el primer vistazo. Su entorno natural, rodeado de montañas, neblina y barrancas profundas, crea una atmósfera única que invita al descanso y la contemplación. Sus calles empedradas, sus casas coloniales y el aroma de las manzanas frescas que perfuman el aire le otorgan un encanto difícil de igualar.

Los turistas lo eligen porque ofrece una combinación perfecta entre naturaleza, historia y tradición. En un mismo recorrido pueden admirar el famoso reloj floral, caminar por su plaza principal, visitar la Parroquia de San Pedro y San Pablo o disfrutar de vistas imponentes desde el Paseo de la Barranca de los Jilgueros.

Fuente: México Desconocido. Zacatlán de las Manzanas, el Pueblo Mágico de Pueblo, que enamora a los turistas.

Más allá de sus atractivos, Zacatlán conquista por su esencia tranquila y auténtica. Los visitantes encuentran en él un refugio donde el tiempo parece detenerse y donde cada detalle está impregnado de cultura y calidez.

¿Por qué es famoso Zacatlán de las Manzanas, Pueblo Mágico de Puebla?

Zacatlán de las Manzanas es uno de los destinos más emblemáticos de Puebla gracias a su encanto natural y a su importante tradición frutícola. Reconocido por su amplia producción de manzanas, el pueblo celebra cada año la famosa Feria de la Manzana, un evento que combina gastronomía, música y cultura.

En sus calles se respira el aroma de sidras, panes y dulces artesanales elaborados con recetas locales, lo que lo convierte en un paraíso para los amantes de los sabores típicos mexicanos. Otro de sus grandes atractivos es el reloj floral, ubicado en la plaza principal, y la historia relojera que lo distingue a nivel nacional.

Fuente: Secretaría de Turismo Zacatlán de las Manzanas, Pueblo Mágico de Puebla, es ideal para visitar en cualquier época del año.

Según Food and Pleasure aquí también nació la empresa Relojes Centenario, la primera fábrica de relojes monumentales de América Latina, cuyos mecanismos adornan plazas en todo el país.

Por estas razones, Zacatlán se ha consolidado como uno de los Pueblos Mágicos preferidos por los turistas. En los últimos años, se registró que fue el más visitado de Puebla durante el tercer trimestre de 2024, con más de 120.000 visitantes en ese periodo.

Su mezcla de historia, naturaleza y hospitalidad lo ha posicionado como un destino imperdible para quienes buscan vivir la esencia auténtica de México.

¿En qué temporada es mejor visitar este Pueblo Mágico de Puebla?

La mejor temporada para visitar Zacatlán de las Manzanas depende de lo que quieras vivir, porque cada estación tiene su propio encanto.

Si buscas clima fresco, paisajes cubiertos de neblina y ese aire místico que parece salido de una película, el invierno es ideal. Las montañas se visten de tonos grises y verdes intensos, el aroma a pan recién horneado llena las calles y el pueblo se vuelve aún más acogedor.

Si lo tuyo es la naturaleza en su máximo esplendor, el verano es el momento perfecto. Todo florece, los campos de manzanos se tiñen de verde y las cascadas de los alrededores bajan con más fuerza.

Es una época para caminar, hacer senderismo y disfrutar del clima templado mientras pruebas una sidra bien fría o un helado artesanal de manzana.

Y si quieres vivir el espíritu más alegre del pueblo, la Secretaría de Turismo Nacional recomienda que la cita sea en agosto, durante la Feria de la Manzana. Esa es la temporada estrella: hay música, danzas, desfiles, muestras gastronómicas y un ambiente festivo que contagia a todos.