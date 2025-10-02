Este es el pueblo de Zacatecas que muchos no conocen y es el más bello para visitar

México está repleto de rincones con mucha historia y atractivo turístico, incluso aunque no sean los referentes principales del país. En el estado de Zacatecas, existe un lugar que pese a que suele ser poco frecuentado por los turistas, en realidad es una excelente opción para quienes buscan pasar días de desconexión y descanso, al mismo tiempo que disfrutan de paisajes alucinantes.

Se trata de Teúl de González Ortega, una joya desconocida para muchos, pero que ofrece una amplia variedad de atractivos en cuanto arquitectura y gastronomía, según la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT. Este pequeño pueblo es uno de los 58 municipios que conforman el territorio de Zacatecas, y específicamente, se encuentra ubicado al sur.

Zacatecas Deslumbrante Teúl de González Ortega es un tesoro oculto en Zacatecas

¿Por qué Teúl de González Ortega es un tesoro oculto? El encanto de este bello pueblo en Zacatecas

Entre las razones por las que se considera que este sitio de México es una excelente opción para turistas que buscan conocer más allá de las opciones tradicionales, está el hecho de que el pueblo se encuentra rodeado de imponentes montañas y paisajes verdes.

Además, estas vistas se fusionan con las calles empedradas que se mantienen en buenas condiciones y la arquitectura que distingue a la mayoría de edificaciones.

Uno de los puntos de referencia de este tesoro oculto en Zacatecas, es definitivamente la Parroquia de San Juan Bautista. Además, su archivo histórico lo destaca como fabricante de máscaras para danzas tradicionales y, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, todavía tiene talleres para trabajar la madera.

Zacatecas Deslumbrante Uno de los principales atractivos en Teúl de González Ortega es su iglesia

¿Qué hacer en Teúl de González Ortega?

En Teúl de Gonzáles Ortega es posible disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin que esto signifique olvidarse de la diversión, este sitio cuenta con varias actividades lideradas por locales. Y es que aunque este pueblo de Zacatecas todavía no es un destino turístico muy frecuentado, sus habitantes sí están preparados para que los vacacionistas tengan una experiencia grata.

Una excelente opción para pasar un día al aire libre y apreciar las postales que los paisajes regalan, es dando en trajinera por la presa Manuel Caloca. Mientras que para los que son afines a las bebidas alcohólicas, hay recorridos para conocer más sobre la producción de diversos tipos de mezcal, pues en este lugar se da el agave azul, ingrediente clave en la preparación de este destilado.

Secretaría de Turismo Este pueblo de Zacatecas tiene una presa donde hay paseos por trajinera

Así que para aquellos que están buscando a dónde ir de vacaciones, pero no quieren recurrir a los lugares que están siempre llenos de gente, Teúl de González Ortega en Zacatecas podría ser la alternativa ideal.

Lo único a tomar en cuenta es que si bien hay varios hoteles, no tienen capacidad tan grande como en ciudades más grandes, por lo que es mejor reservar con al menos un par de semanas de anticipación.