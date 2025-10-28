El pueblo de Veracruz que tiene la mejor cafetería y pocos han visitado, según la IA

Veracruz tiene muchos Pueblos Mágicos que los viajeros desean conocer, y dentro de ellos guarda joyas poco exploradas que pueden sorprenderte. Una de ellas es Coscomatepec de Bravo.

Este lugar destaca por su autenticidad y su ambiente tranquilo. Al ser poco conocido , conserva muchas de sus tradiciones cotidianas, como el gusto por disfrutar de un buen café, fuera de los destinos más famosos como Coatepec u Orizaba.

(ESPECIAL/GOOGLE MAPS) Coscomatepec fue nombrado Pueblo Mágico en 2015.

¿Cuál es la cafetería que la IA recomienda en Coscomatepec de Bravo, Veracruz?

La Inteligencia Artificial (IA) de Gemini eligió este poblado por albergar Café 88, un sitio con café de origen, reconocimientos en el sector y un menú que va más allá de la bebida.

(Instagram @cafe88cafetería) Así luce la cafetería 88 en Coscomatepec de Bravo, en Veracruz.

La buena noticia es que este pequeño lugar sigue abierto y se encuentra sobre la Carretera Federal a Huatusco, casi esquina con Matamoros.

¿Qué hacer en Coscomatepec, Veracruz, además de tomar un buen café?

Aunque Coscomatepec fue reconocido como Pueblo Mágico de Veracruz recientemente, ofrece muchas actividades igual de encantadoras. Según la Secretaría de Turismo del estado, este poblado está ubicado en una zona privilegiada, cerca del Pico de Orizaba.

(ESPECIAL/Gobierno de Veracruz) Los puros son famosos en Veracruz.

Aquí encontrarás talleres familiares donde los artesanos conservan oficios heredados de generación en generación. También puedes probar los dulces típicos y el pan hecho en horno de leña, una experiencia que vale la pena.

Otros atractivos que recomienda México Desconocido son:

Visitar el Callejón del Cañón

Ir a la Capilla de San Diego

Conocer El Nacimiento de Agua

Intentar escalar el Citlaltépetl

Recorrer la Iglesia de San Juan Bautista o la Iglesia de Ixtiyucan

o la Visitar el Museo Tetlapan

Conocer el Palacio Municipal

Caminar por el Parque Nacional

Cruzar el Puente del Virrey

Y no perderte el tianguis de los lunes, una tradición viva del pueblo.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Veracruz?

Si después de visitar Coscomatepec de Bravo te sobra tiempo, puedes recorrer los otros Pueblos Mágicos oficiales de Veracruz, que en total son ocho:

