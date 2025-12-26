El romero para el cabello sí es bueno, pero hay cosas FALSAS: qué está comprobado y qué no
El romero se volvió uno de los ingredientes más populares para el cuidado del cabello, pero no todo lo que se dice sobre él es cierto. Checa qué dicen expertos.
El uso del romero en el cuidado del cabello ha ganado gran popularidad gracias a sus supuestos beneficios naturales. Sin embargo, entre verdades y mitos, es importante distinguir qué efectos están realmente comprobados y cuáles no, para saber cómo usarlo correctamente y evitar falsas expectativas. Checa lo que dicen especialistas.
Dermatólogos de Cleveland Clínic publicaron un ensayo donde dieron a conocer que existe evidencia concreta sobre el potencial del aceite de romero para favorecer el crecimiento capilar, particularmente en aquellas personas con alopecia androgénica.
Esto hace el romero en el cuero cabelludo
De acuerdo a los expertos, el romero actúa sobre el cuero cabelludo principalmente como estimulante, antioxidante y calmante, lo que puede favorecer un entorno más saludable para el crecimiento del cabello. Sus compuestos activos ayudan a mejorar la circulación sanguínea en la zona, permitiendo que los folículos reciban mejor oxígeno y nutrientes.
A su vez, tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, por lo que puede ayudar a mantener el cuero cabelludo limpio, reducir la sensación de picazón y equilibrar el exceso de grasa. Su acción antioxidante también contribuye a proteger la piel del cuero cabelludo del estrés oxidativo.
Así debes colocar el aceite de romero para que te crezca el cabello
Los especialistas compartieron ciertas pautas para incorporar este producto natural en las rutinas de cuidado:
- Aplicarlo solo en el cuero cabelludo: el uso sobre el largo del pelo no aporta beneficios.
- Dejarlo actuar varias horas: usarlo por la noche y lavar al día siguiente.
- Probar en un área pequeña: esto permite detectar irritación.
- Evitar fragancias añadidas: porque estas aumentan la probabilidad de reacción y reducen la eficacia.
- Usar pocas gotas: también puede mezclarse con shampoo o acondicionador.
- Mantener constancia: el estudio mostró mejoras a los seis meses con dos o tres aplicaciones semanales.
¿Cuáles son los mitos sobre el aceite re romero?
Circulan varios mitos que es conveniente aclarar sobre este producto. Estos son los más comunes se encuentran:
- “Hace crecer el cabello de la noche a la mañana”: falso. Puede estimular el cuero cabelludo, pero el crecimiento es gradual y requiere constancia.
- “Evita la caída del cabello en todos los casos”: no siempre. Puede ayudar en caídas leves o por cuero cabelludo debilitado, pero no trata causas hormonales o médicas.
- “Funciona igual en cualquier tipo de cabello”: incorrecto. Sus efectos varían según el tipo de cuero cabelludo y la constancia de uso.
- “Se puede usar puro sin riesgos”: mito peligroso. El aceite esencial debe diluirse para evitar irritaciones.
- “Mientras más cantidad uses, mejores resultados tendrás”: falso. El exceso puede provocar grasa, obstrucción de folículos o sensibilidad.
- “Reemplaza tratamientos dermatológicos”: no. Es un complemento natural, no un sustituto de tratamientos médicos.
- “Si arde, es porque está funcionando”: incorrecto. La sensación de ardor indica irritación, no efectividad.