9 peinados recogidos sencillos que puedes usar para una fiesta o para una salida casual: se ven hermosos

Los peinados recogidos sencillos son una excelente opción cuando quieres verte arreglada sin pasar horas frente al espejo. Estos 9 estilos combinan practicidad y belleza, y son perfectos tanto para una fiesta como para una salida casual, logrando un look armonioso, cómodo y siempre favorecedor.

Desde la revista Hola dieron a conocer algunas inspiraciones para recoger tu cabello, que están en tendencia, y con los que seguro lucirás divina en cualquier evento familiar e incluso en el día a día.

Uno por uno, los mejores peinados recogidos

Moño con lazo: aporta un toque femenino y romántico; el lazo puede ser discreto o protagonista según el estilo que busques.

aporta un toque femenino y romántico; el lazo puede ser discreto o protagonista según el estilo que busques. Con flequillo side swept : el flequillo peinado de lado suaviza el rostro y da un aire elegante y moderno al recogido.

el flequillo peinado de lado suaviza el rostro y da un aire elegante y moderno al recogido. Moño francés texturizado: clásico con acabado relajado; la textura aporta volumen y un efecto chic sin verse rígido.

Moño bajo con coletero metálico: combina sencillez y sofisticación; el accesorio eleva el peinado y lo hace ideal para eventos.

combina sencillez y sofisticación; el accesorio eleva el peinado y lo hace ideal para eventos. Coleta pulida con trenza: elegante y prolija, con un detalle trenzado que añade interés visual sin recargar.

elegante y prolija, con un detalle trenzado que añade interés visual sin recargar. Recogido para pelo rizado: respeta la textura natural del rizo, ofreciendo un look definido, cómodo y lleno de personalidad.

Moño de bailarina alto: estiliza el cuello y el rostro; es limpio, elegante y perfecto para un look pulido.

estiliza el cuello y el rostro; es limpio, elegante y perfecto para un look pulido. Coleta bubble con lazo: divertida y moderna; las secciones aportan volumen y el lazo añade un toque dulce.

divertida y moderna; las secciones aportan volumen y el lazo añade un toque dulce. Moño bajo con horquillas: sencillo pero sofisticado; las horquillas decorativas aportan brillo y estilo al peinado.

Esto debes saber antes de hacerte estos peinados

Antes de hacerte estos peinados recogidos, es importante considerar algunos aspectos para que el resultado sea favorecedor y duradero, de acuerdo a la revista Coiffure. Asimismo, deberás tener en cuenta tu tipo de cabello y su largo, ya que algunos recogidos lucen mejor con más volumen o textura.

Preparar el pelo previamente, ya sea alisándolo, ondulándolo o aplicando un poco de producto, ayudará a que el peinado se mantenga por más tiempo. También es clave elegir bien los accesorios, procurando que combinen con tu outfit y no sobrecarguen el look. Por último, apuesta por un acabado acorde a la ocasión: más pulido para eventos formales y más relajado para salidas casuales.