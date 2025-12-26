9 peinados recogidos sencillos que puedes usar para una fiesta o para una salida casual: se ven hermosos
Si buscas peinados prácticos pero con estilo, estos modelos recogidos sencillos son ideales para cualquier ocasión. Checa las mejores inspiraciones.
Los peinados recogidos sencillos son una excelente opción cuando quieres verte arreglada sin pasar horas frente al espejo. Estos 9 estilos combinan practicidad y belleza, y son perfectos tanto para una fiesta como para una salida casual, logrando un look armonioso, cómodo y siempre favorecedor.
Desde la revista Hola dieron a conocer algunas inspiraciones para recoger tu cabello, que están en tendencia, y con los que seguro lucirás divina en cualquier evento familiar e incluso en el día a día.
Uno por uno, los mejores peinados recogidos
- Moño con lazo: aporta un toque femenino y romántico; el lazo puede ser discreto o protagonista según el estilo que busques.
- Con flequillo side swept: el flequillo peinado de lado suaviza el rostro y da un aire elegante y moderno al recogido.
- Moño francés texturizado: clásico con acabado relajado; la textura aporta volumen y un efecto chic sin verse rígido.
- Moño bajo con coletero metálico: combina sencillez y sofisticación; el accesorio eleva el peinado y lo hace ideal para eventos.
- Coleta pulida con trenza: elegante y prolija, con un detalle trenzado que añade interés visual sin recargar.
- Recogido para pelo rizado: respeta la textura natural del rizo, ofreciendo un look definido, cómodo y lleno de personalidad.
- Moño de bailarina alto: estiliza el cuello y el rostro; es limpio, elegante y perfecto para un look pulido.
- Coleta bubble con lazo: divertida y moderna; las secciones aportan volumen y el lazo añade un toque dulce.
- Moño bajo con horquillas: sencillo pero sofisticado; las horquillas decorativas aportan brillo y estilo al peinado.
Esto debes saber antes de hacerte estos peinados
Antes de hacerte estos peinados recogidos, es importante considerar algunos aspectos para que el resultado sea favorecedor y duradero, de acuerdo a la revista Coiffure. Asimismo, deberás tener en cuenta tu tipo de cabello y su largo, ya que algunos recogidos lucen mejor con más volumen o textura.
Preparar el pelo previamente, ya sea alisándolo, ondulándolo o aplicando un poco de producto, ayudará a que el peinado se mantenga por más tiempo. También es clave elegir bien los accesorios, procurando que combinen con tu outfit y no sobrecarguen el look. Por último, apuesta por un acabado acorde a la ocasión: más pulido para eventos formales y más relajado para salidas casuales.