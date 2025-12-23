Estos son los sitios de México donde caería nieve en esta Navidad 2025

Cuando los niños eran pequeños muchas veces crecían viendo películas sobre Navidad y por supuesto que una de las características que siempre se añoraba era ver caer nieve. Sin embargo, los infantes mexicanos - en su mayoría - se quedaron con las ganas de vivirlo cuando eran pequeños. Lamentablemente para muchos, el país azteca no tiene las condiciones para ver caer este material desde los cielos. Pero pese a esa realidad, estas zonas podrían concretar el milagro navideño de 2025.

¿En qué zonas del país podría caer nieve en esta Navidad?

Es normal ver cómo la Navidad se proyecta en el imaginario colectivo con los regalos, el arbolito, las grandes cenas y el propio Santa Claus. Pero sin nieve no existe la magia de lo que algunos creyeron que era parte de estos festejos de manera natural, sin embargo en México podría presentarse esta particularidad climatológica en las siguientes zonas.

Chihuahua - Creel, Guazapares, Uruachi, Bocoyna y Moris.

Durango - Mexiquillo.

Aguascalientes - San José de Gracia.

Coahuila - Arteaga.

Zacatecas - Sombrerete.

Solamente son 5 zonas específicas donde este fenómeno natural se podría presentar, pues aquí se tiene la particularidad de ser zona montañosa. Por eso, en el resto de los estados es imposible que la nieve se presente, dadas las altas temperaturas en las que se desenvuelven con regularidad.

¿Por qué en México no cae nieve en la mayoría del país?

La respuesta corta ya fue expuesta, la cual indica el clima que se vive en prácticamente toda la nación. Es decir, la temperatura atmosférica no es suficientemente baja para que las gotas de agua se congelen. México en su mayoría, radica debajo del Trópico de Cáncer… por lo tanto no es tan frío para ver nieve como en la películas de Hollywood.

Al mismo tiempo, el país tampoco cuenta con la húmedad necesaria para producir la nieve, por eso en su defecto se llega a concretar aguanieve o simplemente temperaturas muy bajas. Ante eso, parte de la magia de estas fechas en México no tienen a este elemento natural como algo característico.