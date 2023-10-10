¿Nieve en el desierto del Sahara? Conoce más de este fenómeno extremo

El Sahara es el desierto cálido más grande del mundo y la nieve en esta zona es uno de los fenómenos más extraños e increíbles que el ojo humano puede observar y aunque suene imposible, desde los últimos años se ha visto la presencia de este fenómeno en el territorio desértico. Otro dato extremo es saber cómo es que no se derrite la nieve al primer contacto con la arena caliente, ya que se ha podido fotografiar y logrado presenciar por diversas personas.

Aquí te presentamos cómo es que se logran las nevadas en esta zona caliente y desértica, así como los registros sobre la caída de nieve en el Sahara.

• La nieve en este desierto es el resultado de las bajas temperaturas que se hacen presente principalmente por las noches, debido a la humedad que llega desde el océano Atlántico, Mediterráneo y la cordillera del Atlas.

• La primera nevada en el desierto del Sahara fue en el año de 1979 y la tormenta duró ¡sólo media hora! Desde esa fecha ya no se volvió a ver este increíble fenómeno hasta el año 2016.

Te puede interesar: Las chinches: una nueva plaga nos acecha. ¡Conoce más de estos insectos!

• En 2017, 2018, 2021 y 2022 se volvió a hacer presente en el desierto, solo que en el 2018 la nieve alcanzó los 30 centímetros.

• El aire de los desiertos es muy seco pero con la humedad que llega de los océanos cercanos, es posible observar la nieve en contadas ocasiones. Ya que se sabe que las temperaturas en estos lugares llegan hasta los 50° Celsius durante el día, y por mucho que parezca imposible la naturaleza siempre nos sorprende.

Una vez más nos damos cuenta de cómo la naturaleza cada vez nos deja con la boca abierta, ya que los desiertos son zonas extremadamente calientes donde los humanos y animales no les es posible vivir, ya que tampoco existen los recursos necesarios para sobrevivir en estas zonas áridas. La nieve se forma debido a las temperaturas bajo cero, creando escenarios completamente blancos y que en cierto punto nos es posible sobrevivir más que en un desierto. Entonces cuando vemos este tipo de fenómenos extremos no nos cabe duda que aún nos falta mucho más por conocer sobre nuestro planeta.