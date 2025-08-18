Este es lugar en CDMX donde puedes preparar tus enchiladas desde cero

Las enchiladas forman parte de la dieta básica de muchos mexicanos, en especial de los habitantes de la CDMX, siendo un platillo que muchos adoran por su sabor y textura, convirtiéndose en el favorito de muchos. En la actualidad ya cuenta con muchas variantes de sabores y elaboraciones, ampliando la gama culinaria.

En la metrópoli, existe un lugar donde es posible preparar el platillo desde cero, logrando prepararlas a tu gusto de forma sencilla y exquisita. A continuación, te detallaremos de qué lugar se trata para que lo conozcas y te atrevas a probarlo.

¿En qué lugar las puedo preparar?

En la CDMX hay muchos lugares donde preparan enchiladas a tu gusto, y en la metrópoli hay un lugar que se destaca por prepararlas desde cero, permitiendo que los clientes puedan hacer sus propias creaciones culinarias. Además, de ser un espacio ampliamente recomendado por varios de sus usuarios que han acudido a sus instalaciones.

Se trata de “La Casa de las Enchiladas”, donde es posible que con el ingenio de los usuarios puedan crear más de 2 mil variantes del platillo. Permitiendo que los clientes puedan escoger los siguientes elementos:

La tortilla de maíz, integral o harina.

Tipo de relleno.

Salsa roja, verde, especial o suiza

La decoración que llevará encima.

¿Dónde se encuentra?

“La Casa de las Enchiladas”, se observa que el ticket promedio es de 200 a 300 pesos, todo dependerá de las combinaciones que hagamos. Su horario de servicio es de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Dentro de sus especialidades se destaca la opción de enchiladas en nogada, siendo una gran alternativa para iniciar las fechas patrias.

El establecimiento en la CDMX solamente tiene una sucursal que se ubica en Lago Alberto 416-B, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo. Ya sea que llegues en transporte público u optes por emplear tu coche para llegar al restaurante, solamente procura dejarlo en un estacionamiento o en espacios permitidos para evitar problemas con la policía vial.

Convirtiéndose en el paraíso de dicho platillo mexicano, puesto que te permite hacer tus combinaciones favoritas desde cero. Aprovecha la oportunidad para ir y deleitar tu paladar. Dinos, ¿con quién planeas ir al recinto culinario?