Esta moneda de 1 peso es rarísima y piden por ella hasta 4 millones: es por un detalle no antes visto

Existe una moneda de 1 peso que no es antigua ni conmemorativa y aun así podría valer una fortuna. Todo se debe a un error de acuñación que tiene y que la hace muy especial para todos los coleccionistas; y actualmente hay una persona que la tiene en venta en más de 4 millones de pesos.

Está a la venta en Mercado Libre y, si bien el vendedor no da mucha información, a simple vista se observa que el artículo fue impreso de manera incorrecta. Mientras que debería tener el símbolo de 1 peso que poseen todas las monedas de ese valor, en esta ocasión tiene encima otra denominación.

El vendedor busca alguien que aprecie esta moneda.

En las imágenes se evidencia que al momento de acuñarla se le sobrepuso un número dos, igual al que tienen las monedas de 2 pesos. Además, es un poco más grande que de costumbre, dado que la equivocación le originó un pequeño estiramiento de la cara de en frente.

Fue acuñada en 2016 y está hecha de cobre niquelado. El mismo banco de México la define como un objeto hecho con 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel; en total, acumula un peso de 1.81 gramos.

Quién vende la moneda de 1 peso y cómo sé si realmente es valiosa

Un vendedor virtual del estado de San Luis Potosí es quien la ofertó en la plataforma de ventas digitales, específicamente por 4,285,000. Él la considera tan curiosa y fuera de lo común que incluso la definió como una moneda de dos denominaciones: de 1 y 2 pesos.

Por otro lado, cabe recalcar que hay muchas personas que ponen a la venta este tipo de artículos en páginas como esta a un precio tentativo; es decir, que no significa que necesariamente deba venderse o comprarse en dicha cantidad.

Para mayor seguridad, siempre debes consultar a un experto en numismática o visitar alguna casa coleccionista para que te asesoren de la mejor manera.