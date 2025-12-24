Esta noche coloca el color dorado por esta razón

Hoy es una noche especial debido a que nos adentramos a la Nochebuena para darle paso a la Navidad. Además esta festividad tiene el poder de generar la magia y la pasión por la decoración.

Es por esto que nos vamos a centrar en la decoración ya que hay algo que no te puede faltar pero no estamos hablando del árbol de Navidad, adornos o guirnaldas, sino que nos referimos al color que no te puede faltar en esta ocasión.

Si hablamos de colores seguramente se te viene a la mente el rojo, el verde y el plateado pero lo que no te puede faltar es el dorado. Este último es un tono muy apreciado por la psicología del color.

¿Por qué se debe usar el color dorado en Navidad?

El color dorado es interpretado por expertos de la psicología del color, como un símbolo de alegría y optimismo ante lo que venga. Naturalmente es un tono luminoso por lo que transmite una energía mucho más festiva que los demás. Comúnmente lo podemos ver en adornos como cintas, estrellas, adornos metálicos y las telas.

Este color es prosperidad.|Canva

La elección del color dorado, se relaciona con el deseo de empezar el año con una energía positiva y con un mayor deseo de que lleguen mejoras en varios aspectos de la vida. Por otro lado, este color suele combinarse con el plateado, y esta combinación se asocia con la abundancia y la prosperidad.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el utilizar ropa dorada, atrae la prosperidad, el éxito, abundancia y felicidad. Esto es así porque es un tono que se relaciona con el oro, la riqueza y un futuro brillante.

También puedes implementarlo por medio de accesorios como joyas y carteras por esto es que tienes que utilizarlo en esta noche, de la manera que quieras.

