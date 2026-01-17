Esto significa que una mujer use una pulsera en el tobillo (no es para la mala vibra)

Por lo menos has visto o has portado una vez una pulsera en el tobillo durante verano, que es cuando el outfit se arma principalmente de shorts, vestidos o bikini, en caso de estar en la playa. Pero ello tiene un significado que se remonta a miles de años y en cada cultura se le da una interpretación diferente y no, no es para la mala vibra como se utiliza en la muñeca a los accesorios de color rojo. Esto dicen de las personas que portan 2 relojes al mismo tiempo, ya sea en el mismo o diferente brazo.

De acuerdo con un artículo del portal Mi Cajón de Lencería, el usar hoy una pulsera en los tobillos es considerado como un complemento o accesorio del outfit, a fin de darle un toque de elegancia durante los días de verano, cuando el Sol arrecia a todo lo que da.

Que una mujer use una pulsera el tobillo va desde símbolo de que está casada hasta para traer la abundancia.|IA

El significado de usar pulsera en los tobillos en cada cultura

En el Antiguo Egipto se usaban pulseras en los tobillos a fin de atraer la fortuna, por lo que era muy utilizado en las clases más bajas, tanto en hombres como en mujeres. Asimismo, los campesinos les agregaban colgantes sonoros para ahuyentar a los insectos y evitar picaduras que le costaran la vida.

Mientras que, en la cultura sumeria, las mujeres las portaban en plata y oro, con el objetivo de identificar el tipo de riqueza de su esposo; es decir, cuanto más lujoso era el accesorio, más dinero tenía su cónyuge.

Las mujeres que portaban pulseras en los tobillos en la India era símbolo de que estaba casada, a fin de diferenciarlas entre las solteras y las viudas. Cabe destacar que también se le da el significado que las personas que portaban este accesorio se les consideraba prostitutas o lesbianas, según el libro de origen árabe “Las Mil y Una Noches”.