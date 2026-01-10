Qué significa usar 2 relojes al mismo tiempo: la respuesta te impactará

Algo poco común es que una persona porte 2 relojes al mismo tiempo en la misma muñeca o en diferente, pero aunque te parezca sorprendente hay quienes sí los utilizan. Existen varias teorías y mitos respecto a este tema, pues hay diferentes significados en cada cultura que van desde signo de buena suerte o símbolo de estatus y poder. Esto dice la psicología de las personas que usan muchas pulseras en una mano.

De acuerdo con un artículo del portal La Touraine Watches, en la cultura asiática llevar 2 rejales se considera un símbolo de riqueza y prosperidad, pues la persona demuestra que tiene el poder económico para darse el lujo de llevar más de un accesorio. Esto significa usar muchos collares al mismo tiempo, según la psicología .

Existen varias versiones de ello, que van desde símbolo de riqueza hasta lo excéntrico.|IA

Mientras que para los occidentales esta práctica puede estar mal vista, ya que se considera como excéntrico y poco convencional. Asimismo, se cree que las personas que usan 2 relojes tienen un equilibrio entre el mundo físico y el espiritual.

Las creencias populares que giran en torno al reloj

El llevar 2 relojes al mismo tiempo es una práctica que las personas comenzaron a emplear en el Siglo XVI con la llegada de los de bolsillo. Se portaba más de una pieza, ya que tenían diferentes funciones; es decir, uno daba la hora, el otro las fases lunares y otros tenían incluidos una brújula.

Con la llegada de los relojes pulsera o brazalete en el Siglo XX, como los conocemos y portamos ahora, continúo la práctica de portar 2 al mismo tiempo en diferente muñeca, específicamente en soldados, con el objetivo de controlar la hora de diferentes zonas durante la guerra.

Otra de las razones por la que elementos del ejército portaba 2 de este tipo de accesorios era porque se creía que se tenía el poder de protegerlos de cualquier daño durante los combates y atraer la fortuna.