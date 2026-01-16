Qué significa la palabra “uña” (no es solo una parte del cuerpo, es extraño)

Uña es la extremidad que crece en los dedos del humano o pata de algún animal, pero también tiene otro significado la palabra que muy pocos conocen, ya que no es solo una parte del cuerpo, es algo más extraño. Conoce por qué las personas usan 2 relojes al mismo tiempo, ya sea en el mismo brazo o en cada uno .

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia española, uña tiene varios significados, como lo es la palabra “chiriwillo”, la cual no es del agrado de las personas que viven en la CDMX . Entre las ellas, estas son las más extrañas y poco conocidas:

Manera coloquial de referirse a una persona que se dedica a defraudar o hurtar Punta triangular en que rematan los brazos del ancla Especie de costra dura que se les forma a los animales sobre las mataduras Punta corva en que remata la cola del alacrán, la cual utiliza para picar Espina corva de algunas plantas Angostura que tienen algunos pétalos en su parte inferior y que corresponde al pecíolo de la hoja transformada en pétalo, como en el clavel.

Esta palabra se refiere a la espina corva de algunas plantas, la cual se puede encontrar en cactus.|Unsplash

El significado de uña en sentido figurado y en la naturaleza

La palabra uña tiene diferentes significados y no solo es la extremidad que crece en el dedo. Uno de ellos es demasiado coloquial y se utiliza en diferentes partes de México para referirse a una persona que se dedica a defraudar o robar, ganando dinero fácil.

En cambio, en la naturaleza se le conoce como uña a la espina de algunas plantas, la cual es afilada y curvada, como si fuera un gancho. Éstas se encuentran principalmente en los cactus, así como las llamadas Espina y Corona de Cristo, las cuales se ubican en el tallo de diferentes especies.

