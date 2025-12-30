Estos son los mejores vinos mexicanos a un buen precio para brindar en la cena de Año Nuevo

México cuenta con grandes zonas vinícolas como Baja California, Coahuila y Querétaro, estados que son catalogados como productores distinguidos. Por lo anterior, el país produce buenos vinos y baratos para la cena de Año Nuevo y así acompañar con estas 3 recetas que harán que tus invitados se chupen los dedos .

La Procuraduría del Consumidor (Profeco) analizó 19 vinos tintos que se producen en el país, desde seco, semiseco, semidulce y dulce, con costos menores de 400 pesos. Si lo que buscas es vivir una experiencia inolvidable, puedes visitar Querétaro y sus mejores viñedos . Estos son los mejores productos del mercado a un buen precio.

Cabernet Sauvignon 2013 de L.A. Cetto fue uno de los mejores evaluados y lo mejor de todo es que tiene un precio de menos de 100 pesos.|Cava Sautto

Cabernet Sauvignon 2013 de L.A. Cetto. La clase de vino es seco y es uno de los más completos, pues cumple con los requisitos del etiquetado y fue evaluado como bueno. Su precio es sumamente accesible, ya que se puede adquirir por menos de 100 pesos. Petite Sirah 2013 de L.A. Cetto. El vino seco es uno de los más completos e igual que el anterior su precio es de menos de 100 pesos. Merlot- Cabernet Sauvignon 2010 de Orlandi. Es un vino seco y fue calificado como excelente. Tiene un valor en el mercado de aproximadamente 289 pesos. Tempranillo 2013 de Galileo El Cielo. El tipo de vino es seco y fue considerado como bueno. Su precio es de 236 pesos. Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Nebbiolo 2011 de Relato Mexicano. Este producto fue considerado como bueno al cumplir con los requisitos de etiquetado. Su valor en el mercado es de aproximadamente 350 pesos.

Así fue el proceso de evaluación para elegir los mejores vinos mexicanos

La Profeco analizó 19 vinos, a fin de elegir los mejores para los consumidores. Estos fueron los siguientes puntos que se tomaron en cuenta durante el estudio:



El contenido neto fuera el que decía la etiqueta

La información de la etiqueta fuera clara, veraz e inequívoca

El contenido de alcohol declarado en la etiqueta correspondiera con la cantidad del producto

El contenido del alcohol no excediera las normas sanitarias

Se cumpliera con la Norma NMXV-012-NORMEX-2005

Los productos no hubieran sido adulterados

En conclusión, los mejores vinos para brindar en la cena de Año Nuevo que son baratos y cumplen con los estándares de la Profeco son los secos, pues los 5 mejores valuados fueron de este tipo de clase.