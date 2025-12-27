3 recetas para la cena de Año Nuevo que harán que tus invitados se chupen los dedos

El 24 de diciembre y el 31 del mismo mes son fechas en la que la mayoría de las familias mexicanas se reúnen, por lo que es de suma importancia la cena de estos 2 días. Si ya se te terminaron las ideas, aquí te dejamos 3 recetas infalibles y que hará que tus invitados se chupen los dedos. Checa estos 5 diseños de uñas para Año Nuevo con dorado que puedes usar en cortas .

1. Lomo en salsa de tejocote

Para esta receta se requiere de 2 ingredientes primordiales, que es la carne de lomo de cerdo y tejocotes, ambos con un kilogramo son suficientes, así como aceite de oliva, una taza de azúcar, agua, vino blanco, cebollitas cambray, sal y pimienta, así como almendras peladas y fileteadas.

Lomo en salsa de tejocote es una de las recetas para la cena de Año Nuevo.|IA

PREPARACIÓN



Poner a hervir los tejocotes Cocer los tejocotes con azúcar Quitarles las semillas y licuarlos con el agua donde se cocieron y agregar vino blanco. Calentar el aceite y sellar el lomo Vaciar lo que se licuó, tapar la olla y dejar hervir a fuego lento. Sazonar con sal y pimienta Decorar con algunos tejocotes, cebollitas cambray y almendras.

2. Pierna ahumada

Este platillo es uno de los clásicos para la cena de Año Nuevo o Navidad. Los siguientes ingredientes son para 6 personas: 3 kilos de pierna ahumada, miel, vinagre de vino, azúcar morena, clavos de olor, peras rojas y hojas tanto de salvia, romero y naranjo.

PREPARACIÓN



Mezclar la miel y el vinagre en a lumbre para lograr un caramelo Hacer cortes transversales por toda la pierna de cerdo y en el centro de cada rombo agregar un clavo Barnizar la pierna con el caramelo Espolvorear azúcar por la pierna Hornear a 180 °C durante 30 minutos En una charola colocar las hojas y peras para adornar, para después colocar la pierna.

La receta más clásica para Navidad y Año Nuevo

3. Bacalao Tradicional

El tiempo estimado para preparar este platillo es de 1 hora con 30 minutos y rinde hasta para 8 porciones bien servidas. Los ingredientes son los siguientes: 1 kilo de bacalao, jitomates, cebolla, dientes de ajo, puré de tomate, aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, papas cocidas y peladas, perejil, pimiento morrón, chiles de lata y papas a gusto.

PREPARACIÓN

