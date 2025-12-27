3 recetas para la cena de Año Nuevo que harán que tus invitados se chupen los dedos
Está próximo el 31 de diciembre, por lo que aquí te dejamos opciones para que vayas planeando la cena en la que la mayor parte del mundo despide el Año Viejo
El 24 de diciembre y el 31 del mismo mes son fechas en la que la mayoría de las familias mexicanas se reúnen, por lo que es de suma importancia la cena de estos 2 días. Si ya se te terminaron las ideas, aquí te dejamos 3 recetas infalibles y que hará que tus invitados se chupen los dedos.
1. Lomo en salsa de tejocote
Para esta receta se requiere de 2 ingredientes primordiales, que es la carne de lomo de cerdo y tejocotes, ambos con un kilogramo son suficientes, así como aceite de oliva, una taza de azúcar, agua, vino blanco, cebollitas cambray, sal y pimienta, así como almendras peladas y fileteadas.
PREPARACIÓN
- Poner a hervir los tejocotes
- Cocer los tejocotes con azúcar
- Quitarles las semillas y licuarlos con el agua donde se cocieron y agregar vino blanco.
- Calentar el aceite y sellar el lomo
- Vaciar lo que se licuó, tapar la olla y dejar hervir a fuego lento.
- Sazonar con sal y pimienta
- Decorar con algunos tejocotes, cebollitas cambray y almendras.
2. Pierna ahumada
Este platillo es uno de los clásicos para la cena de Año Nuevo o Navidad. Los siguientes ingredientes son para 6 personas: 3 kilos de pierna ahumada, miel, vinagre de vino, azúcar morena, clavos de olor, peras rojas y hojas tanto de salvia, romero y naranjo.
PREPARACIÓN
- Mezclar la miel y el vinagre en a lumbre para lograr un caramelo
- Hacer cortes transversales por toda la pierna de cerdo y en el centro de cada rombo agregar un clavo
- Barnizar la pierna con el caramelo
- Espolvorear azúcar por la pierna
- Hornear a 180 °C durante 30 minutos
- En una charola colocar las hojas y peras para adornar, para después colocar la pierna.
La receta más clásica para Navidad y Año Nuevo
3. Bacalao Tradicional
El tiempo estimado para preparar este platillo es de 1 hora con 30 minutos y rinde hasta para 8 porciones bien servidas. Los ingredientes son los siguientes: 1 kilo de bacalao, jitomates, cebolla, dientes de ajo, puré de tomate, aceite de oliva, aceitunas, alcaparras, papas cocidas y peladas, perejil, pimiento morrón, chiles de lata y papas a gusto.
PREPARACIÓN
- Remojar el bacalao un día antes con agua fría
- Cocer el bacalao para después escurrir y desmenuzarlo
- Licuar los jitomates con la cebolla y dientes de ajo.
- Freír lo licuado en aceite de oliva y después verter el puré de tomate
- Añadir a la salsa el bacalao, las aceitunas, las alcaparras, las palas y los chiles
- Hervir con fuego bajo durante 15 minutos
- Posteriormente, añadir el pimiento morrón y el perejil
- Servir caliente y acompañar con pan.