Los expertos revelan cuántas horas se deben dormir para obtener un buen descanso
Muchas personas siguen sin darle importancia al buen dormir, por ello los expertos recuerdan cuáles son las horas ideales para tener un excelente descanso.
En una sociedad dominada por las complicaciones de las distracciones como celulares o televisión, las horas de sueño son elementales para que el cuerpo descanse y esté en óptimas condiciones. Por ello, incluso dormir es algo que el ser humano debe cuidar para tener buena salud. Ante eso, los expertos hacen un llamado a cuidarse o sufrir consecuencias bastante particulares.
¿Cuántas horas debe dormir una persona para tener buena salud?
A lo largo de los años recientes se ha puesto bastante atención en el panorama ideal dentro del descanso de las personas. Por ello, los médicos y expertos en la materia hacen el llamado a entender que no solo es dormir por horas, sino concretar la calidad necesaria. Además, se hace hincapié en el entendimiento de que cada persona requiere distintos periodos de descanso cada noche.
Según el doctor Tony Cunningham, “No todas las personas del planeta necesitan ocho horas de sueño. Hay personas que realmente solo necesitan cinco o seis horas, como si su biología y fisiología solo les permitieran, en condiciones óptimas, dormir de cinco a seis horas”.
Aunque regularmente se escucha que los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño para cumplir con lo que su cuerpo les pide, el doctor del Centro para el Sueño y la Cognición de Boston, aclaró que eso depende de cada persona. Unos pueden y deben dormir más que otros para rendir óptimamente en su día a día.
¿Qué consejos se dan para dormir un sueño reparador?
Aunque sea complicado de concebir, solamente el 5% de la población mundial tiene la capacidad de dormir 5 o 6 horas. Pero seas de un grupo que requiere de muchas o del otro que necesita poco tiempo de sueño... esto se recomienda para que cada uno descanse como es debido.
- Evitar cafeína y alcohol antes del descanso nocturno.
- Limitar el uso de pantallas en los momentos finales del día.
- Mantener una rutina regular donde todos los días te despiertes a la misma hora.
- Procurar una habitación totalmente oscura y también fresca.
- Estar atentos a las señales naturales de cansancio.
- Practicar técnicas que alivien el estrés (meditación o respiración profunda).
- Acostarse temprano para maximizar el sueño profundo.
- Consultar a especialistas ante despertares constantes en la noche o ante la fatiga intensa.