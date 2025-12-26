Así de fácil puedes quitar las manchas de maquillaje de la ropa: te quedará como nueva.

Si vas con prisa, te arreglas a última hora para llegar a ese evento al que ya te están esperando y, justo antes de salir, manchas tu prenda favorita con maquillaje, no te preocupes. La buena noticia es que este tipo de accidentes no tienen por qué arruinar tus planes, ya que existen soluciones rápidas y prácticas que pueden ayudarte a resolver el problema en minutos y salir con confianza, sin cambiarte ni perder tiempo de más.

Según Cleanipedia, esas manchas de maquillaje que aparecen de forma inesperada y parecen imposibles de solucionar pueden revertirse si se actúa de la manera correcta. En primera instancia, lo más importante es no refregar la prenda, ya que hacerlo solo consigue que el producto se adhiera con mayor fuerza a las fibras. Actuar rápido, con movimientos suaves y el método adecuado desde el inicio, puede marcar la diferencia entre arruinar la ropa o recuperarla sin mayores complicaciones.

Existen varios trucos para eliminar las manchas de maquillaje: lo principal es no entrar en desesperación.|Fuente: Canva

En este sentido, uno de los pasos clave es identificar el tipo de maquillaje que causó la mancha. Cuando se trata de marcas recientes, aplicar tónico o leche desmaquillante con ligeros toques usando un disco de algodón ayuda a retirar el exceso sin dañar la tela. En cambio, si la mancha es de una base aceitosa, el detergente para lavar platos puede ser un gran aliado.

Además, existen soluciones caseras que pueden complementar el proceso de limpieza. El bicarbonato mezclado con un poco de agua y dejado reposar sobre la mancha durante algunas horas ayuda a desprender el pigmento, mientras que el vinagre diluido en agua puede utilizarse dejando la prenda en remojo antes de lavarla. Para manchas más difíciles, el agua oxigenada o una pequeña cantidad de amoniaco, siempre usados con cuidado, pueden resultar efectivos.

Por último, en el caso de telas delicadas, conviene optar por métodos más suaves y pacientes. Ingredientes como la sal o el talco permiten absorber el maquillaje sin necesidad de frotar, mientras que la laca para el cabello puede ayudar a fijar y retirar el producto antes del lavado. En todos los casos, probar primero en una zona poco visible y usar agua fría.

¿Cómo evitar mancharse la ropa con maquillaje?

Una de las recomendaciones más efectivas es vestirte primero y dejar el maquillaje para el final, ya que el roce con las prendas puede hacer que el producto se corra y termine marcando telas claras u oscuras. Separar estos pasos reduce mucho el riesgo y te evita cambiar de look a último momento.

Otro punto clave, según Soluciones para la ropa, está en los labios, una de las zonas que más suele causar accidentes. Después de aplicar labial, conviene secarlos suavemente con una servilleta de papel o papel higiénico para retirar el exceso de producto. Este simple gesto ayuda a evitar transferencias inesperadas al cuello de la ropa, bufandas o blusas.

Quitar las manchas de maquillaje tiene solución, pero es mejor prevenir: existen algunas recomendaciones para evitar este problema.|Fuente: Canva

También es importante pensar en los momentos del día. Ir de compras ya maquillada no siempre es la mejor idea, ya que probarte y quitarte ropa varias veces aumenta las posibilidades de manchar tanto tus prendas como las del probador. Si sabes que vas a cambiarte seguido, lo ideal es hacerlo con el rostro limpio o con maquillaje mínimo, así evitas roces innecesarios y situaciones incómodas.

Finalmente, hacer esta tarea con calma marca una gran diferencia. Cuando el apuro domina, es más fácil cometer errores, derramar productos o no cerrar bien los envases. Tomarte unos minutos extra, organizar tus productos y asegurarte de cerrar cada frasco después de usarlo no solo cuida tu ropa, sino que también mejora el resultado final del maquillaje y te permite salir con más tranquilidad y seguridad.