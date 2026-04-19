Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color morado

Los diseños de uñas con efecto ojo de gato son un gran estilo que podemos usar en nuestras manos, ya que con el movimiento generan todo tipo de destellos, haciendo que sean llamativas y elegantes de usar.

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Por eso te vamos a explicar 9 estilos que puedes usar con el efecto en color morado, una tonalidad sofisticada que es versátil de usar. No te pierdas todas las recomendaciones que te haremos.

¿Qué diseños de uñas usar?

Los diseños de uñas con efecto de ojo de gato son muy variados, por lo que cuentas con muchas opciones para usar en tus manos. Si lo quieres usar en color morado, considera las siguientes opciones:

Diseño clásico : Una opción que nunca falla es usar solamente el efecto en todas las uñas.

: Una opción que nunca falla es usar solamente el efecto en todas las uñas. Con estrellas : De base y en las estrellas usa dos tipos de cat eye; se genera un efecto de mayor dimensión en tu manicura.

: De base y en las estrellas usa dos tipos de cat eye; se genera un efecto de mayor dimensión en tu manicura. Francés : Ya sea en una o en todas las uñas, hazte un francés con el efecto.

: Ya sea en una o en todas las uñas, hazte un francés con el efecto. Pedrería pequeña : Sobre el efecto, añade dos pequeñas piedras del mismo color.

: Sobre el efecto, añade dos pequeñas piedras del mismo color. Efecto nube : Con un pincel y un poco de blanco encima, pide que te den un efecto de nubes.

: Con un pincel y un poco de blanco encima, pide que te den un efecto de nubes. Con un marco de glitter : Ideal para uñas muy largas; pide que te agreguen el efecto y alrededor de la uña dibujen una línea con glitter del mismo tono.

: Ideal para uñas muy largas; pide que te agreguen el efecto y alrededor de la uña dibujen una línea con glitter del mismo tono. 3D : Para hacerlo más atractivo, pide que te hagan diseños marítimos o de sirena.

: Para hacerlo más atractivo, pide que te hagan diseños marítimos o de sirena. Líneas en cromo : Puedes agregar alrededor líneas con gel para encimar, agregar un cromado en plateado.

: Puedes agregar alrededor líneas con gel para encimar, agregar un cromado en plateado. Animal print: Con un color morado liso encima, coloca manchas de leopardo.

¿Cuánto dura el efecto ojo de gato en uñas?

El efecto ojo de gato en los diseños de uñas tiene la principal ventaja de durar mucho tiempo, ya que es un producto profesional que usualmente se aplica en los salones de belleza. Se menciona que su duración puede ser de hasta 3 meses sin ningún problema.

Se recomienda que cada 2 o 3 semanas se acuda con la manicurista para solicitar un retoque, ya que se encargará de arreglar los levantamientos o roturas que se presenten, además de trabajar en el espacio del crecimiento de la uña.