¿Qué son los rizos nórdicos y cómo lograrlo fácilmente en tu melena?

Si eres de pelo rizado con una textura muy fina, es usual que te sea muy difícil conseguir un buen resultado en tu melena; posiblemente ya has intentado con varias opciones y productos. Posiblemente, tú tengas rizos nórdicos, un tipo de pelo que se ha popularizado en las redes sociales:

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Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué puedes hacer en tu melena para que luzcas unos mechones más definidos fácilmente, evitando que tu cabellera adquiera un aspecto apelmazado debido a ciertos productos capilares.

¿Qué son los rizos nórdicos?

Como se mencionaba al inicio, los rizos nórdicos se destacan por ser un tipo de pelo; sus características se destacan por ser rizos finos y ultrafinos. Al aplicar productos capilares, fácilmente suelen adquirir un aspecto apelmazado debido a que ciertos elementos pueden resultar muy pesados.

Otra de las características que tiene es que usualmente no se agrupan mechones, por lo que tiende a verse más esponjoso y suelto, por lo que es importante conocer la forma de definirlo para que mantenga un patrón suelto con una caída más natural en la melena.

¿Cómo estilizar los rizos nórdicos?

Una vez que ya identificamos cómo son los rizos nórdicos, es fundamental conocer la forma de estilizar la melena, ya que finalmente obtendremos un estilo sofisticado y arreglado. Para lograr una definición fácilmente, se recomienda hacer los siguientes pasos:

Emplea champús suaves y acondicionador ligero. Con el cabello mojado, aplica los productos para estilizar. Opta por mousses y cremas para peinar que tengan una textura más ligera. Si es la primera vez con ese producto, aplicar poco producto para que vayas midiendo su pesadez. Secciona la melena para aplicar el producto, buscando que los productos lleguen a cada fibra capilar. Aplica la técnica de “scrunch”; podrás activar tus rizos, puedes usar una toalla de microfibra. Puedes usar un difusor a temperatura media o secado al aire (sin tocarlo); ambas te ayudarán a tener un mejor acabado en tu pelo.

Con todos los tips anteriores lograrás tener un mejor acabado en tu cabello, logrando una buena definición y manteniendo un aspecto fresco.