Los 7 trucos que debes usar para tener cejas ordenadas y depiladas

Para ciertas personas, el tener las cejas ordenadas y depiladas les favorece en su aspecto, ya que logran obtener un estilo más definido en su mirada. Muchas suelen acudir a salones de belleza para poder obtener un estilo más profesional al pagar cierta cantidad de dinero por el servicio.

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Ahora es posible obtener dicho acabado desde casa; para que lo puedas lograr, te detallaremos 7 trucos que puedes usar, alternativas que te ayudarán a tener un buen resultado.

¿Cómo me puedo arreglar las cejas?

Para tener cejas ordenadas y depiladas, no es necesario que vayas a un salón de belleza; ahora es posible lograrlo desde casa, logrando elevar tu apariencia fácilmente y sin hacer grandes inversiones de dinero. Se recomienda usar 7 trucos sencillos en tu rutina:

Péinalas cada semana; siempre hazlo en ascendente y en dirección a las sienes; lo vas a dirigir hacia arriba, logrando una mayor apertura en la mirada. Recorta las puntas de los vellos más largos, ya que al arrancarlos vamos a perder densidad. Respeta la línea superior, retira solo los más notorios y los que se encuentren en la parte inferior. Limpia el entrecejo eliminando los vellos que crezcan en el puente nasal; hazlo con luz natural y evita los espejos de aumento, ya que distorsionan. Gel fijador es la gran opción para quienes tienen vello rebelde; aplica una capa delgada y en movimiento ascendentes. Rellena los espacios haciendo trazos finos y con un color que sea el más parecido a tu vello. El toque de luz en el arco del ojo hace una gran diferencia. Aplica iluminador y difumina con ayuda de una brocha.

¿Qué hacer si tengo una ceja más arriba que la otra?

Hay quienes suelen tener la ceja más arriba que la otra; visualmente es posible compensar la simetría; para ello se recomienda eliminar vellos de la parte superior de la ceja más alta y, al mismo tiempo, rellenar la parte inferior de la otra ceja.

Con los 7 trucos que te proporcionamos, lograrás tener cejas ordenadas y depiladas en casa, siendo una gran alternativa para usar en casa, mejorando nuestro aspecto en unos sencillos pasos.