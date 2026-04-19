El remedio casero que debes usar para prevenir el mal olor en zapatos

El mal olor en zapatos es algo que muchos de nosotros queremos prevenir, ya que puede afectar al aroma que tenemos en nuestros pies y a las calcetas que usamos, por lo que es fundamental evitar que eso nos ocurra en el calzado diario.

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Es así que te vamos a detallar un remedio casero que debes usar, una alternativa eficaz para evitarlo a toda costa. Toma nota de las recomendaciones que te vamos a realizar.

¿Cómo prevenir el mal olor en zapatos?

Aunque el remedio casero te ayudará a prevenir el mal olor en zapatos, es importante que hagas un sencillo paso básico, ya que de esta manera vamos a evitar el aroma desagradable, en especial en el calzado que no podemos limpiar con facilidad.

Después de usar tus tacones, tenis o mocasines, colócalos bajo el sol; de esta manera logramos que el mal olor se evapore junto con la humedad causada por el sudor. Ubica la zona con más entrada de rayos solares y déjalos por 2 horas. Al cumplir el paso anterior, realiza el siguiente remedio casero:

En un rociador, la mitad la vamos a llenar con vinagre blanco y la otra parte con agua. Aplicamos en el interior del zapato; encima colocamos una toalla de papel y dejamos que se seque.

Otra alternativa que podemos hacer es colocar un poco de bicarbonato de sodio.

¿Por qué se apestan los zapatos?

La razón por la que hay un mal olor en los zapatos se debe a la presencia de bacterias; al no ser correctamente ventiladas, se reproducen gracias al sudor que hay, provocando una fragancia en nuestros pies desagradable.

Por eso se recomienda que, al momento de usar calzado, entre cada uso le demos ventilación, además de emplear calcetines limpios y evitar emplear los mismos ejemplares por dos días seguidos. Aunado a eso, podemos implementar el uso de talco o desodorante para pies, para prevenir el sudor excesivo.