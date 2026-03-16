Feng Shui revela que el cactus atrae la riqueza a tu hogar; ¿en dónde debes colocarlo?

Si eres un fanático del Feng Shui, entonces seguramente has escuchado que existen algunas plantas que tienen la capacidad de generar una buena suerte en tu hogar dentro del apartado económico. Una de estas es el cactus, el cual ha comenzado a tener más popularidad, sobre todo, entre las nuevas generaciones.

El cactus se ha convertido en una planta bastante amigable para tener dentro del hogar debido a que no necesita demasiados cuidados respecto a otras plantas, lo cual permite que su arribo al hogar sea más sencillo. Ahora bien, ¿en dónde debes colocar este para atraer el dinero a tu casa, de acuerdo con lo dicho por el Feng Shui?

¿En dónde poner el cactus dentro de tu casa para generar riqueza, según el Feng Shui?

Dentro del Feng Shui cada objeto tiene un impacto energético si este se encuentra dentro del hogar, y el cactus no es un diferenciador de ello. Lo anterior deriva de lo que representan las plantas para esta disciplina, destacando su relación con la vitalidad, el crecimiento, la conexión con la naturaleza y, por supuesto, el apartado del dinero.

Te puede interesar: 5 formas de decorar tu cocina, según el Feng Shui

Dicho lo anterior, uno de los lugares predilectos para poner el cactus es en la zona sureste de tu hogar, pues este elemento se vincula directamente con un crecimiento sostenido. Del mismo modo, es favorable que la maceta tenga material natural para que, con ello, la buena suerte económica perdure durante mucho más tiempo.

Otro lugar en donde puedes colocar el cactus, según los expertos en Feng Shui, es cerca de las ventanas. La filosofía explica que esta planta suele equilibrar las corrientes energéticas intensas que llegan del exterior, por lo que es una gran idea colocar esta planta en dicho espacio gracias a su capacidad financiera y de protección.

¿Por qué los cactus generan opiniones divididas entre las personas?

Si bien son cada vez más populares entre las nuevas generaciones, su estructura firme y sus espinas no son del agrado de todas las personas y, de acuerdo con el portal Ecología Verde, los cactus no son símbolos de mala suerte, sino más bien una barrera frente a energías negativas que puedan rondar tu hogar.