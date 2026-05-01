Exatlón México: Rojos o Azules, descubre quién gana en vivo por la señal de Azteca Uno el Mini Game

Hoy jueves 30 de abril de 2026 se lleva a cabo la competencia por el Mini Game de la semana 31 de la novena temporada de Exatlón México. Para saber quién ganará este premio, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien puedes dar clic aquí para ver en vivo el programa y no perderte de fotos y videos exclusivos del reality deportivo

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Katia Gallegos revela que no le cae bien este campeón de Exatlón México

Luego de perder el Duelo de los Enigmas, los Azules regresaron a la Barraca para dar su retroalimentación de cada día, sin embargo, la que se vio bastante molesta por la más reciente derrota fue Katia Gallegos. La basquetbolista confesó que Mario Mono Osuna le cae mal por dos razones, una es que el enemigo principal de Adrián Leo y segundo, porque el vigente campeón le ganó en los relevos.

Después de perder también el Power Token Femenil, quienes se vieron enojados fueron precisamente los celestes y es que dijeron que no era posible haber perdido esta recompensa, y de acuerdo con su análisis, todos los Rojos tienen este tipo de dinero, pero dijeron que Benyamin Saracho no, puesto que, el Speed Galgo no ganó, pero Karol Rojas le regaló los que ella había ganado; fue por ello que, el joven atleta no entraba en la lista de los ganadores.

Ya en la Villa 360, la que estaba muy contenta fue Pauletet Gallardo, quien tras estar algunos días en descanso debido a una pequeña lesión, por fin pudo ganar los Power Token Femenil y con ello se sumaba a sus compañeros que también tienen esta recompensa, sin embargo, pudieron hablar de lo que podrían comprar más adelante.

Ya sólo quedan 2 semanas de competencia de la novena temporada de Exatlón México y Antonio Rosique reveló que, esta semana 31 es la más importante por lo que alentó a todos los atletas a no perder ninguna prueba, ya que estarían quedándose a nada de llegar a las instancias finales a la final del reality deportivo. Esta edición ha sido una de las polémicas por la rivalidad que se ha creado, principalmente entre Mario Mono Osuna y Adrián Leo.