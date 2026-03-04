Esta es la razón por la que no debes tener espejos en tu habitación

Mucho se ha hablado respecto a las recomendaciones o tips que los amantes del Feng Shui contínuamente lanzan a fin de que tu hogar esté lleno de estabilidad, armonía y abundancia; sin embargo, poco se habla de las restricciones que esta filosofía plantea, y una de las más conocidas al respecto tiene que ver con los espejos.

El Feng Shui no es más que una creencia de origen asiático, más precisamente chino, que guarda relación con la necesidad de encontrar un equilibrio en los principales lugares en donde nos desenvolvemos, siendo el hogar uno de estos. Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que los espejos no son bienvenidos en esta disciplina?

¿Cuál es el problema del Feng Shui con los espejos?

Expertos en Feng Shui han dado a conocer que los espejos, sobre todo en el dormitorio o la habitación en donde descansas, no son del todo recomendables debido a lo poderoso que suelen ser, pues entre sus características está la de interferir contínuamente con el sueño, lo cual impide que puedas descansar cómodamente.

Un espejo mal colocado en la habitación, según el Feng Shui, tiene la capacidad de expandir malas energías e, incluso, “invitar” a una persona a tu dormitorio mediante el reflejo de energía o chi, mismos que se activan o estimulan de manera más contínua bajo el movimiento en un espacio en donde, en esencia, está hecho para el descanso.

En otras palabras, si un espejo se refleja directamente en tu cama no solo interrumpe el sueño, sino que también dificulta el descanso a través de la inquietud corporal y mental. Ante tal situación, los expertos en la materia recomiendan no colocarlos frente a la cama o, bien, cubrirlos al momento de dormir para guardar descanso.

¿Qué relación hay entre el Feng Shui, los espejos y el amor?

Expertos en Feng Shui han mencionado que reposicionar el espejo frente a la cama puede afectar la intimidad y consolidación de los vínculos afectivos de una pareja, pues esta situación tiende a “invitar” a una tercera persona a que se una a la relación, lo cual impide que se tenga cierto deseo tanto emocional como sexual por la otra persona.