El Feng Shui revela el mejor TRUCO para evitar las compras compulsivas

Seguramente te ha pasado que, en más de una ocasión, ingresas a una aplicación y deseas comprar todo lo que encuentras, un hecho que también podría suceder cuando ingresas a una tienda departamental o de ropa. Ante este hecho, el Feng Shui ha concedido el truco para evitar las compras compulsivas de forma reiterada.

Se le llaman compras compulsivas al instante en el que una persona adquiere muchas cosas en un corto periodo de tiempo, mismas que no necesariamente utiliza pero que, sin embargo, compra debido a las ofertas o promociones que tienen. Debido a ello, el Feng Shui ha revelado la forma en cómo no caer en estas.

¿Cómo evitar a toda costa las compras compulsivas, según el Feng Shui?

Son muchas las personas que suelen comprar por impulso y sin conciencia de lo que están adquiriendo. Ante tal situación, la experta en Feng Shui, Dani Arrus, considera que el truco para evitar esto es esperar 24 horas antes de cualquier compra, esto con el objetivo de que el deseo de adquisición se pierda en este periodo de tiempo.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores rituales para atraer el dinero?

La experta en esta filosofía china considera esta una de las reglas importantes, pues cree que aquello que no es urgente puede esperar al menos 24 horas antes de realizar la compra. Lo anterior deriva del concepto del impulso, el cual no es más que una emoción fugaz que desaparece conforme pasan las horas.

Del mismo modo, la experta considera que, al momento de adquirir un producto, este debe tener un lugar definido dentro del hogar, por lo que si no es así lo recomendable es no comprar cualquier cosa. Por tal motivo, antes de realizar cualquier transacción debes preguntarte en qué parte de la casa lo colocarás.

¿Vas a comprar algo? Es hora de deshacerte de otra cosa

La experta en Feng Shui menciona que si te decidiste por adquirir algún producto mediante una compra compulsiva, entonces necesitas mediar el equilibrio en tu hogar mediante los espacios que tienes disponibles, por lo que resulta necesario desechar aquellos productos que ya no usas o, bien, que ya están muy viejos.