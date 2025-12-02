Frente Frío 17 dejará LLUVIAS y bajas temperaturas en estos estados hoy martes 2 de diciembre

El Frente Frío 17 entró con fuerza al país, dejando estragos importantes que se mantuvieron a lo largo de este inicio de mes. Ante este hecho, muchas personas se preguntan cuáles serán los estados más afectados por las lluvias y bajas temperaturas hoy martes 2 de diciembre del 2025.

Como sabes, el Frente Frío 17 se ha caracterizado por generar una serie de chubascos y lluvias puntuales fuertes que han afectado lugares específicos de la República Mexicana. Ahora, se sabe que los problemas se mantendrán en distintos estados durante este día.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 17?

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, algunas regiones de Puebla, así como la Huasteca de Veracruz, tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que otros estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Chiapas y Oaxaca vivirán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Conagua

Las lluvias aisladas de 01 a 5 mm se presentarán en estados como Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y el Estado de México, mientras que Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca vivirán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

Finalmente, las bajas temperaturas también llegarán a raíz del Frente Frío 17 en estados como Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, el Estado de México y Oaxaca, los cuales tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

¿Hacia qué punto del país se desplazará el Frente Frío 17?

La Conagua establece que el Frente Frío 17 se extenderá sobre el oriente de México, lo cual ocasionará una serie de chubascos en este punto del país. De igual forma, se espera una masa de aire polar durante la mañana y noche de este 2 de diciembre, lo cual, eventualmente, ayudará a la disminución de las temperaturas.