Horóscopo de HOY sábado 14 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 14 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 14 de marzo de 2026

Hoy, sábado 14 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día despierta el deseo de salir de la rutina y conectar con personas que compartan tus ideas. El tránsito de la Luna en Acuario puede impulsarte a iniciar planes diferentes.

: la energía del día despierta el deseo de salir de la rutina y conectar con personas que compartan tus ideas. El tránsito de la Luna en Acuario puede impulsarte a iniciar planes diferentes. Tauro : la jornada invita a mantener la calma frente a ciertas responsabilidades que requieren paciencia. Una actitud constante te ayudará a sostener la estabilidad mientras fortaleces un vínculo importante.

: la jornada invita a mantener la calma frente a ciertas responsabilidades que requieren paciencia. Una actitud constante te ayudará a sostener la estabilidad mientras fortaleces un vínculo importante. Géminis : el día favorece el intercambio de ideas y la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas. El tránsito de la Luna en Acuario estimula tu curiosidad y puede acercarte a propuestas que despierten entusiasmo.

: el día favorece el intercambio de ideas y la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas. El tránsito de la Luna en Acuario estimula tu curiosidad y puede acercarte a propuestas que despierten entusiasmo. Cáncer : la energía disponible te invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que influyen en tus decisiones. Un momento de introspección puede ayudarte a reorganizar prioridades en lo personal y lo material.

: la energía disponible te invita a observar con mayor profundidad ciertas emociones que influyen en tus decisiones. Un momento de introspección puede ayudarte a reorganizar prioridades en lo personal y lo material. Leo : la jornada pone el foco en las relaciones cercanas y en la forma en que compartes tu tiempo con otros. El tránsito de la Luna en Acuario puede traer conversaciones inesperadas que generen mayor comprensión.

: la jornada pone el foco en las relaciones cercanas y en la forma en que compartes tu tiempo con otros. El tránsito de la Luna en Acuario puede traer conversaciones inesperadas que generen mayor comprensión. Virgo : el día favorece la organización de tareas pendientes y la posibilidad de mejorar tu rutina diaria. Prestar atención a pequeños detalles puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad.

: el día favorece la organización de tareas pendientes y la posibilidad de mejorar tu rutina diaria. Prestar atención a pequeños detalles puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad. Libra : la energía disponible despierta creatividad y ganas de disfrutar actividades que te resulten inspiradoras. El tránsito de la Luna en Acuario favorece encuentros espontáneos que pueden renovar tu ánimo.

: la energía disponible despierta creatividad y ganas de disfrutar actividades que te resulten inspiradoras. El tránsito de la Luna en Acuario favorece encuentros espontáneos que pueden renovar tu ánimo. Escorpio : la jornada invita a dedicar tiempo a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes en el hogar. Ordenar tu entorno puede ayudarte a sentir mayor estabilidad interior.

: la jornada invita a dedicar tiempo a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes en el hogar. Ordenar tu entorno puede ayudarte a sentir mayor estabilidad interior. Sagitario : el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. El tránsito de la Luna en Acuario puede motivarte a explorar caminos diferentes o a iniciar una conversación importante.

: el día favorece la comunicación y el intercambio de ideas que aportan nuevas perspectivas. El tránsito de la Luna en Acuario puede motivarte a explorar caminos diferentes o a iniciar una conversación importante. Capricornio : la energía disponible te impulsa a revisar con atención ciertos temas relacionados con tus recursos o compromisos. Una decisión prudente puede ayudarte a sostener la estabilidad que buscas.

: la energía disponible te impulsa a revisar con atención ciertos temas relacionados con tus recursos o compromisos. Una decisión prudente puede ayudarte a sostener la estabilidad que buscas. Acuario: el tránsito de la Luna en tu signo intensifica tu necesidad de expresarte con autenticidad. Podrías sentir mayor claridad para iniciar cambios que mejoren tu equilibrio y fortalezcan tus relaciones.

el tránsito de la Luna en tu signo intensifica tu necesidad de expresarte con autenticidad. Podrías sentir mayor claridad para iniciar cambios que mejoren tu equilibrio y fortalezcan tus relaciones. Piscis: la jornada invita a bajar el ritmo y a escuchar con más atención tus emociones. Dedicar tiempo al descanso o a actividades tranquilas puede ayudarte a recuperar energía y perspectiva.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: