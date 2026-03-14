5 cortes de pelo que brindan volumen y facilidad al peinar

Un corte de pelo tiene que ser bien pensado teniendo en cuenta los objetivos y las facciones de tu rostro. Sin embargo, esta decisión no tiene que incluir siempre un cambio radical, sino que puedes tener un largo similar al que posees.

La media melena es una buena opción porque queda bien en la mayoría de los tipos de rostros y se puede adaptar a los peinados que deseas como así también a las texturas. Los expertos los recomiendan debido a que trabaja con capas y aporta volumen.

¿Cuáles son los cortes de pelo que brindan volumen?

Wolf cut

Este es un corte de pelo que se consigue por medio de múltiples capas con abundante escalado en la parte delantera por lo que obtendrás un volumen extra. Es recomendado para medias melenas que, si se dejan rectos, tienden a carecer de cuerpo, ya que las capas permiten que la melena adquiera forma y un acabado más ligero y elegante.

Shaggy

Aquí nos encontramos con el shaggy que se basa en capear mucho la parte superior del cabello más que las inferiores, así es que aporta textura, movimiento y volumen natural. Estas capas se deben apoyar sobre los hombros que se entrecortan para poder crear dinamismo. Puedes combinarla con raya en medio y un flequillo marcado, logrando un acabado moderno y desenfadado.

Mullet

En tercer lugar, tenemos este estilo que es más corto en la zona superior y mantiene la longitud únicamente en la parte trasera. La parte de arriba se corta de forma que pueda crear un efecto desenfadado, aportando volumen y textura. Se recomienda capearlo al máximo.

Clavicut escalado

Otro de los estilos que se utilizan va a la altura de los hombros o apenas por encima. Es un corte que se adapta perfectamente con capas que mantienen la base entera pero aportan movimiento interno. Esta variante añade densidad y cuerpo al cabello, logrando una caída impecable y elegante en cualquier tipo de textura.

Corte mariposa

Por último, tenemos este corte de pelo que funciona muy bien en la media melena. Sus capas largas, que enmarcan el rostro y se peinan ligeramente hacia afuera, aportan volumen de manera sutil.