El ‘Lemonade Yellow’ es la nueva manicura francesa: Cómo llevar el color más alegre
La manicura Lemonade Yellow o amarillo limón es la más alegre de 2026. Guarda estos diseños de uñas para lucir este color en la nueva temporada de primavera.
La primavera 2026 llega con una explosión de color en el mundo de la manicura. Uno de los tonos que más protagonismo está ganando es el Lemonade Yellow o amarillo limón. Este tono suave, luminoso y vibrante se posiciona como una alternativa moderna a los clásicos neutros.
Exclusiva | Andrea Legarreta se pronuncia sobre la nueva pareja de Erik Rubín: “Me parece una niña linda”
Lejos de los amarillos intensos o fluorescentes de temporadas anteriores, esta versión se caracteriza por ser más suave y elegante. Su capacidad para reflejar la luz y resaltar la piel lo convierte en uno de los colores favoritos de las expertas en uñas para la temporada, incluso como sustituto de la tradicional manicura francesa.
Manicura Lemonade Yellow: 3 diseños de uñas para llevar el amarillo limón
La manicurista Harriet Westmoreland señala que los colores luminosos como el Lemonade Yellow o amarillo limón pueden rejuvenecer visualmente las manos si se aplican en diseños simples.
- Francesa en amarillo limón: este diseño de uñas es una reinterpretación fresca de la manicura francesa donde la punta de la uña se pinta en Lemonade Yellow sobre una base nude o translúcida. Este diseño aporta un toque alegre sin perder elegancia.
- Lemonade Yellow minimalista: uñas completamente cubiertas en amarillo limón con acabado brillante o gel. Es una opción simple que resalta el color y aporta luminosidad a las manos.
- Amarillo limón con detalles blancos: pequeñas líneas, puntos o diseños gráficos en blanco sobre base amarilla que crean contraste suave y un efecto moderno.
¿Por qué el Lemonade Yellow será uno de los colores de uñas más virales de la primavera 2026?
El auge del Lemonade Yellow responde a una tendencia más amplia en belleza que apuesta por colores optimistas y luminosos. En contraste con los tonos neutros tradicionales, este amarillo aporta energía y personalidad sin resultar excesivo.
El manicurista de celebridades Tom Bachik destaca que los colores brillantes pero suaves, como el amarillo limón, funcionan muy bien porque captan la luz y hacen que la manicura se vea fresca y moderna. Además, este tono combina especialmente bien con pieles bronceadas y con looks primaverales o veraniegos.
Su versatilidad también explica su popularidad: puede llevarse en diseños minimalistas, en versiones de manicura francesa o combinado con detalles creativos. Así se consolida como uno de los colores más alegres y favorecedores de la temporada.