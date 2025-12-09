Frente Frío 19: A esta hora habrá MÍNIMAS de -5 grados en estos estados hoy miércoles 10 de diciembre

¡Prepárate, pues el frío se mantendrá en el país durante, al menos, un día más! Los estragos relacionados con el Frente Frío 19 seguirán en territorio nacional, por lo que aquí conocerás los estados que tendrán mínimas de -5 grados durante el miércoles 10 de diciembre del 2025.

De acuerdo con las autoridades, el Frente Frío 19 no solo generará bajas temperaturas con mínimas de -5, 0 y 5 grados, sino que también traerá consigo lluvias y chubascos fuertes en estados específicos del país durante este día, por lo que es preciso que tomes las precauciones correspondientes.

¿Qué estados tendrán mínimas de -5 grados hoy por el Frente Frío 19?

El Servicio Meteorológico Nacional establece que, durante la madrugada del jueves, lugares como Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados. Estos estados serán los más afectados por las bajas temperaturas derivadas del Frente Frío, al menos, durante este día.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

|Conagua

Del mismo modo, Sonora, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz tendrán mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del jueves, mientras que Coahuila tendrá que lidiar con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las lluvias, Michoacán, el Estado de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Morelos y la CDMX vivirán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

¿Hacia dónde recorrerá el Frente Frío 19 hoy miércoles 10 de diciembre?

La Comisión Nacional del Agua explica que el Frente Frío 19 se mantendrá como estacionario en la Península de Yucatán , lo cual hará que las posibilidades de lluvias y chubascos aumenten en este lugar. Del mismo modo no se descartan los canales de baja presión gracias a su combinación con el ingreso de humedad desde el Golfo de México.