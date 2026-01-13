Frente Frío 27: ¿Qué estados tendrán lluvias y -15 grados hoy miércoles 14 de enero?

El Frente Frío 27 se ha convertido en uno de los periodos climáticos más complicados que México ha vivido a lo largo de estos primeros días del año. Ante este hecho, expertos han dado a conocer los estados que resultarán más afectados por su arribo al país durante este miércoles 14 de enero del 2026.

Cabe mencionar que el Frente Frío 27 se ha establecido en la República Mexicana durante los últimos días, lo cual ha hecho que el periodo climático cuente con lluvias, chubascos, descargas eléctricas, posible caída de aguanieve y, por supuesto, mínimas que llegan hasta los -15 grados en algunos estados del país.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy miércoles 14 de enero?

De acuerdo con lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional, el estado de Veracruz sufrirá fuertes lluvias y puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán vivirán un periodo de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

|Conagua

Los intervalos de chubascos de 5 a 25 mm se presentarán en Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, mientras que la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México tendrán lluvias aisladas. Por su parte, se espera un oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California.

En cuanto al frío se refiere, Durango y Chihuahua tendrán mínimas de -15 a -10 grados durante la madrugada, mientras que Zacatecas y Baja California vivirán mínimas de -10 a -5 grados. Finalmente, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, el Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Puebla tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

¿Hacia qué parte del país se extenderá el Frente Frío 27?

La Conagua establece que el Frente Frío 27 tendrá la fuerza para extenderse sobre la península de Yucatán con características de estacionario, con lo cual se mantiene la probabilidad de lluvias y chubascos en el país. Aunado a ello, la masa de aire polar modificará sus características con el pasar de la semana.