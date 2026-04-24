Estos son los shorts mágicos que cambian de color en el agua: se ven increíble en una pool-party

Los shorts mágicos que cambian de color vuelven a estar de moda esta primavera-verano 2026, impulsados por la temporada de calor, en la que los jóvenes quieren disfrutar de una pool party con sus amigos.

En redes sociales como TikTok, estos shorts se hicieron virales por la forma en que la tela cambia a otro color completamente diferente al entrar en contacto con el agua. Hay diseños que aprovechan esta tecnología para crear dibujos, en lugar de cambiar por completo de color, lo que permite lucir dos estilos de shorts en uno solo.

Cómo combinar los shorts mágicos que cambian de color

Debido a que los shorts de piscina se pueden usar también fuera de ella, especialmente en la playa o en una fiesta con alberca, saber combinarlos es fundamental para lucir espectacular durante las reuniones. El portal de Maxine of Hollywood tiene una serie de recomendaciones claras que te pueden ayudar:

Combínalas con sandalias, chanclas o tenis deportivos

Usa un bañador blanco si la parte superior del torso tiene mucho volumen.

Usa shorts de baño negros o azul marino ayudan a estilizar la cadera y la cintura.

3 ideas de pool-party para la primavera-verano 2026

Si quieres ser el primero que dé el primer paso para organizar una poolparty en primavera-verano 2026, puedes inspirarte de una de las siguientes 3 ideas:

1. Pool party tropical chic

Colores vibrantes, frutas reales como decoración (piña, sandía, coco) y bebidas tipo mocktails o cócteles con sombrillitas. Añade inflables llamativos y música latina o reggae para un ambiente relajado pero festivo.

2. Pool party aesthetic “sunset vibes”

Apuesta por tonos pastel o neutros, luces cálidas, velas y cojines alrededor de la alberca. Sirve snacks ligeros y bebidas rosadas o naranjas que combinen con el atardecer. Ideal para fotos y ambiente más chill.

3. Pool party temática Y2K

Inspirada en los 2000: lentes de colores, brillos, outfits llamativos y playlist pop icónica. Usa inflables metálicos, vasos neón y accesorios divertidos para crear una vibra nostálgica pero muy divertida.