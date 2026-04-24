Christian Nodal se deja ver con dos mujeres tras los rumores de reconciliación con Ángela

Christian Nodal sigue estando bajo la mirada atenta de los medios de comunicación e internautas. El artista atraviesa nuevas polémicas luego de que se pospusiera la boda con Ángela Aguilar y se multiplicaran los rumores de una crisis en su relación sentimental.

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De todos modos, se activaron otros trascendidos en los que se afirma que Nodal y la hija de Pepe Aguilar se habrían reconciliado pero un video muestra al artista llegando a un concierto en compañía de dos mujeres. ¿Nuevo capítulo para esta historia?.

¿Christian Nodal reconciliado con Ángela Aguilar?

El hermetismo que rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras los rumores que indican que atravesarían una crisis en su relación sentimental, ha dado lugar a un sinfín de rumores en torno a la postergación de su boda. Infidelidad, de un lado y del otro, aparecen entre los trascendidos sobre los cuales ninguno de los dos se ha expresado.

Además, se suman otros rumores que manifiestan que Christian Nodal ya se habría reconciliado con la cantante y hasta una foto de Kunno, en donde ellos aparecen, dejaría de lado las especulaciones.

¿Christian Nodal con dos mujeres?

Mientras las miradas sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar se mantienen, ellos han decidido no dar declaraciones, ausentarse de las redes sociales y permanecer lo más lejos del ojo público. Sin embargo, el intérprete de “Botella tras botella” ofreció un concierto y volvió a dar motivos para los rumores.

De acuerdo a lo mostrado por Kadri Paparazzi en un video, Christian Nodal llegó en camioneta a su último recital pero, para sorpresa de todos, lo hizo acompañado de dos mujeres y ninguna de ellas era la hija de Pepe Aguilar. Además, las mujeres señaladas no fueron vistas en el concierto por lo que se estima que estuvieron en un lugar privado, se desconoce quiénes son y por qué acompañaban al artista. Los rumores vuelven a ponerlo contra las cuerdas.