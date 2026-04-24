12 diseños de uñas verde pistache para todo tipo de manos; ideales para usar este Día de las Madres

Uno de los tonos de esmalte que son ideales para todo tipo de manos es el verde pistache. El cuál además es ideal para lucir este 10 de mayo. Cada diseño luce muy bien y hace que las uñas resalten, ya sea en un tamaño corto o largo.

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¿Cuáles son los mejores diseños de uñas en color verde pistache?

A continuación te presentamos diseños para uñas con el tono verde pistache en distintos efectos y en diferentes formas, que son ideales para todo tipo de manos, son modelos ideales para las mujeres que prefieren uñas largas, como para quienes las llevan cortas.

Manicura francesa en uñas

Este diseño consiste en hacer una manicura francesa, pero a diferencia del color blanco tradicional en las puntas la idea consiste en usar el tono verde pistache. Las puntas pueden ser en almendra, cuadradas o curvadas. Por otro lado, puedes añadir elementos como pedrería y flores. Este diseño luce increíble en uñas largas o cortas.

Manicura francesa en tono pistache|Crédito: Pinterest

Efectos 3D en uñas

Uno de los diseños que más sobresalen es el de las uñas con efecto 3D. Por ejemplo, puedes implementar una de las tendencias más comunes como la de gotas de agua aunque también puedes añadir figuras como flores, catarinas e incluso líneas. Usa toda tu creatividad para experimentar y crear un diseño único.

Efecto 3D en uñas pistache|Crédito: Pinterest

Puntos y estrellas en uñas

Uno de los diseños favoritos de muchas mujeres y que luce espectacular en todas las uñas es la de agregar puntos y estrellas a las uñas. En este caso puedes combinar el tono pistache con otros colores como rosa u otros tipos de color verde ya que crearías un diseño monocromático. Por otro lado, el diseño en efecto perla también luce muy bien en cualquier tipo de uña.

Puntos y estrellas en uñas pistache|Crédito: Pinterest

Combinación de colores en uñas

Uno de los efectos que también son tendencia es el de combinar dos colores de esmalte en una mano. Es preferible que mezcles un color fuerte con uno claro, por ejemplo puedes tener uñas en color verde pistache y otras en tono gris o incluso blanco. Por otro lado, también puedes añadir pedrería, flores o las figuras que tú desees.