Rojos o Azules: ¿Quién gana HOY viernes 24 de abril la Batalla por La Supervivencia del 24 de abril del 2026 en Exatlón México ?

Esta noche la tensión explotará dentro de la semana 30 de la novena temporada, pues la llegada de la contienda por la Supervivencia llevará a los atletas a enfrentar no solo el cansancio y la tensión, sino también la mente. Ante esta situación la duda que ronda dentro de los fanáticos es la misma: ¿Quién ganará esta noche la Batalla por la Supervivencia?

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¿Cuál es el panorama de la novena temporada?

Si se toma en cuenta el rendimiento de la última semana, las apuestas comienzan a inclinarse por El Equipo Rojo, pues después de un par de semanas marcadas por la derrota, es ahora que han logrado cambiar el panorama, logrando colocarse al frente de la contienda.

Ahora bien, los seguidores del Equipo Azul saben que dentro de una contienda como Exatlón México, cualquier cosa puede pasar. No obstante, los fanáticos de la escuadra saben que el equipo no se encuentra en su mejor momento, esto tras el conflicto que se vivió derivado de las actitudes de Katia con el equipo y en especial con Leo.

¿Qué paso entre Katia y el Equipo Azul?

La noche de ayer la escuadra Azul vivió un momento de alta tensión después de que Evelyn y el resto del equipo le dejaran ver a Katia que la actitud que toma al perder o fallar algún punto está comenzado a afectar a todos en especial a Leo que es un fuerte contingente por la gran final de Exatlón México.

¿Especulaciones de los fans?

Los fanáticos de la novena temporada consideran que será El Equipo Rojo el que logré mantener el dominio dentro de la semana 30. No obstante, los Azules han demostrado tener un mejor manejo frente a la crisis. Lo único cierto es que no te puedes perder nada de la novena temporada de Exatlón México solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.

