A esta hora el Frente Frío dejará mínimas de -10 grados en estos estados hoy jueves 18 de diciembre

La llegada de un nuevo Frente Frío ha dejado sorprendidos a millones de personas no solo por las lluvias y los chubascos esperados, sino por la forma en cómo las temperaturas han bajado hasta los -10 grados en algunos estados, hecho que se repetirá durante este jueves 18 de diciembre.

El Frente Frío no es más que una consecuencia establecida por la temporada de frío en México, la cual sigue dejando estragos importantes en muchos estados del país. Por tal motivo, aquí conocerás qué lugares vivirán fuertes rachas de viento, bajas temperaturas y lluvias fuertes durante este día.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy jueves 18 de diciembre?

De acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, la llegada de un nuevo Frente Frío generará mínimas de hasta -10 grados en estados como Durango y Chihuahua. La fuente señala que estas temperaturas se presentarán durante la madrugada del viernes, por lo que se recomienda abrigarse bien antes de dormir.

Del mismo modo, estados como Baja California, Zacatecas, Sonora, Nuevo León, Coahuila, el Estado de México, San Luis Potosí, Puebla y Tlaxcala tendrán mínimas de -5 a 0 grados, mientras que los 5 grados se harán presentes en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca y Veracruz.

Del mismo modo, el Frente Frío generará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, mientras que Morelos, Guerrero, Michoacán, la Ciudad y el Estado de México vivirán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

¿El Frente Frío ocasionará fuertes rachas de viento en el norte del país?

La Comisión Nacional del Agua menciona que este nuevo Frente Frío se establecerá sobre la frontera norte de la República Mexicana, lo cual podría ocasionar rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por ende, luce fundamental tomar precauciones al respecto.