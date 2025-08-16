El truco rápido para conservar los chiles en nogada y no se te echen a perder
Conoce la manera correcta de almacenar un delicioso chile en nogada sin que pierda su sabor.
Si preparaste una receta deliciosa de chiles en nogada y quieres conservarlos por más tiempo, lo mejor es congelarlos. Para hacerlo correctamente y evitar que se echen a perder o pierdan calidad y sabor, es importante seguir algunas recomendaciones.
Uno de los problemas más comunes con los chiles en nogada es que la salsa adquiera un sabor agrio. Para evitarlo, los expertos en cocina sugieren almacenar los ingredientes por separado; aunque si el platillo ya está preparado, también es posible congelarlo.
El portal especializado en gastronomía Directo al Paladar recomienda esperar a que todos los alimentos estén completamente fríos antes de guardarlos. Luego, seguir estos pasos:
- Secar el exceso de humedad: si los chiles están húmedos, pueden descomponerse más rápido o formar cristales de hielo.
- Empacar cada chile de manera individual: puedes guardarlos en bolsas tipo Ziploc o en recipientes herméticos aptos para congelador.
- Congelar y sacar solo al momento de consumir: evita descongelar y volver a congelar para mantener su calidad.
¿Cuánto dura un chile en nogada en el refrigerador sin echarse a perder?
Un chile en nogada congelado puede durar varios meses, aunque existe la posibilidad de que la nogada adquiera un sabor agrio si fue preparada con lácteos. Por otro lado, según la app FoodKeeper, que ayuda a mantener los alimentos frescos, en el refrigerador un chile en nogada dura aproximadamente 6 días. Pasado ese tiempo, comienza a perder frescura y cremosidad.
¿No sabes preparar chiles en nogada? ¡Aquí te enseñamos!
Cómo saber si el chile en nogada se echó a perder
Si tienes dudas sobre el estado de un chile en nogada guardado en el refrigerador o congelador, revisa primero la nogada. Si presenta olor agrio, textura cortada o un color más oscuro, significa que ya caducó. Después, revisa el chile poblano: si tiene moho, no lo consumas bajo ninguna circunstancia.
Si llegas a comer unos echados a perder, corres el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria. Los síntomas más comunes pueden aparecer en pocas horas e incluyen dolor, náuseas y diarrea. Por eso, si ves que ya tiene alguna señal que te contamos, mejor evita probarlo “para ver si sabe bien”.