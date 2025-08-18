Guía paso a paso para eliminar cucarachas de tu hogar después de una inundación

La República Mexicana, en específico la capital del país, ha tenido que lidiar con una serie de complicaciones extremas debido a las condiciones climáticas que se han visto en las últimas semanas. Si eres de las personas que ha sufrido inundaciones en tu hogar, aquí conocerás un método para eliminar a las cucarachas de manera fácil y sencilla.

Como sabes, una de las razones por las cuales las cucarachas invaden tu hogar deriva de la humedad y de los espacios en donde se encuentra esta, hecho que ha aumentado considerablemente debido a las inundaciones que la Ciudad de México ha tenido a consecuencia de las lluvias extremas.

El monitoreo diario del comportamiento de las #Lluvias en #México, puedes realizarlo con nuestros mapas de precipitación acumulada disponibles en https://t.co/w7KUYjL6dS pic.twitter.com/Elsft3Sfik — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2025

¿Cómo eliminar las cucarachas de tu hogar tras una inundación?

Si desafortunadamente sufriste una inundación en tu casa, entonces es natural que puedas ver cucarachas dado que este hecho las atrae de manera importante. Si tu deseo es terminar con ellas sin el uso de insecticida, resulta fundamental que limpies grietas y electrodomésticos que estén húmedos para que se puedan secar rápidamente.

Otro consejo es retirar los muebles y las alfombras que hayan absorbido agua y ventilar el lugar más afectado. En adición a ello, es importante limpiar a profundidad cada uno de los rincones de su hogar con vinagre, bicarbonato de sodio o, bien, una mezcla de sal y limón, ingredientes que alejan a estos animales.

Por último, una técnica que resulta infalible es el café molido o el polvo de bórax, mismos que son una auténtica pesadilla para las cucarachas. Ante ello, se recomienda utilizar estas sustancias en las esquinas, debajo de los muebles o en lugares en donde la humedad haya pasado tras estas condiciones climáticas.

Pocos insectos hay que despierten más repulsión que las cucarachas. Por eso, me propongo lo siguiente: conseguir mediante este hilo de ✨10 datos interesantes✨ cambiar (un poco) vuestra percepción sobre estos insectos.



¿Os animáis a leerlos todos?



¡Recuperamos hilo! 🧵👇 pic.twitter.com/1whqF6S9bj — EntomoDaily (@EntomoDaily) August 8, 2025

¿Qué otros métodos puedes utilizar para alejar a las cucarachas de tu hogar?

Además de sellar completamente las rendijas y grietas en los pisos y paredes, también resulta fundamental guardar cada uno de los alimentos a través de recipientes herméticos. Finalmente, tampoco descartes colocar tazas de aguas lejos de las zonas de paso de este tipo de insectos.