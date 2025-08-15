Hay una moneda conmemorativa de colección que pocos sabían que se vende hasta en 3 MILLONES de pesos

En los acervos de numismática, algunas de las piezas más buscadas son aquellas que forman parte de ediciones especiales y que resultan difíciles de conseguir. Es el caso de una moneda conmemorativa de 20 pesos en honor a Veracruz, que pese a que sigue siendo relativamente nueva, ya goza de gran prestigio y puede hacer que sus propietarios ganen una fortuna si se deciden a venderlas.

Dicho artículo está hecho con bronce, níquel y zinc, materiales que serían responsables de su brillante apariencia y favorecen que luzca mucho mejor a la vista. En la oferta publicada mediante Mercado Libre, se especifica que esta moneda dorada tiene un costo de 3 millones 500 mil pesos mexicanos, que representa un estimado de 186 mil 658 dólares americanos, por el tipo de cambio vigente.

Mercado Libre Una moneda conmemorativa se vende por más de 3 millones de pesos en internet

Así es la moneda de 20 pesos conmemorativa de Veracruz que hoy vale millones

Este diseño forma parte de los 23 numismas con denominación de 20 pesos lanzados por el Banco de México inspirados en hechos importantes para la historia del país. En el caso de esta moneda conmemorativa, se trata de una pieza acuñada en 2020 por el 500 aniversario de la fundación de la Villa de Veracruz.

La carátula principal cuenta con un relieve en el que aparecen una embarcación del siglo XVI postrada sobre las olas del mar, así como una representación a escala del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que terminó transformándose en el Palacio Municipal de la actualidad. Como distintivos especiales, tiene las leyendas “500 VERACRUZ” y la ceca “M°, otorgada por la Casa de la Moneda en México.

Numista La moneda conmemorativa de Veracruz actualmente tiene un gran valor para los coleccionistas

Aunque no existe una cifra exacta sobre cuántas piezas se fabricaron, se sabe que fue una corrida reducida y actualmente ya no están en producción. Por lo que precisamente esta exclusividad sería uno de los factores que hacen que esta moneda conmemorativa por los 500 años del Puerto de Veracruz sea tan codiciada entre los artículos de colección.