La colección de monedas de 20 centavos que podría valer una fortuna para los expertos en numismática

Para los expertos en numismática, las monedas antiguas son excelentes para pasar a formar parte de una colección personal. Es por esto que hay quienes están dispuestos a pagar cantidades exorbitantes con tal de tener estos codiciados modelos en su poder, tal como ocurre con las ediciones de 20 centavos que salieron de circulación hace años y por las que se pagan cantidades impresionantes.

A través de plataformas como Mercado Libre, un vendedor oferta un conjunto de monedas que incluye 25 piezas acuñadas en diferentes años. El precio estipulado es de 200 mil dólares, que según el tipo de cambio actual, representa aproximadamente 3 millones 738 mil 597 pesos mexicanos.

Mercado Libre Las monedas de 20 centavos antiguas se convirtieron en un tesoro para los expertos

¿Por qué las monedas antiguas de 20 centavos son consideradas de colección?

Específicamente, estas monedas de cobre son famosas entre los coleccionistas más exclusivos debido a que llevan años fuera de circulación, y como consecuencia, poco a poco han ido desapareciendo. Por lo que no es muy común que alguien las siga conservando en buenas condiciones, de modo que su resistencia al paso del tiempo habría incrementado el interés de los compradores.

Un dato a considerar de estas monedas de colección, es que, si bien todas tienen el mismo diseño en honor a las pirámides de Teotihuacán en la carátula, fueron hechas en años distintos. De acuerdo con los detalles proporcionados por el propietario, se acuñaron entre 1943 y 1973, y lo único que cambia entre ellas es el tamaño, pero en dimensiones casi imperceptibles.

Pixabay Las colecciones de monedas antiguas llegan a venderse por millones de pesos

¿Cuántos tipos de monedas de 20 centavos existen en México?

Actualmente, las monedas menores a 50 centavos ya no suelen utilizarse con frecuencia para transacciones en efectivo. Sin embargo, en el pasado fueron muy concurridas y se fabricaron diversos modelos, de los que la mayoría ya están desmonetizados.

Las monedas de 20 centavos que siguen siendo buscadas por los coleccionistas, son:



Pirámides de Teotihuacán, familia AA

Cabeza de Olmeca, familia AA

Francisco I. Madero, familia AA

Estilización de Acatl, familia B

Estilización del anillo de la piedra del Sol, familia C