Piden 14 millones de pesos por esta colección de monedas antiguas de 50: los detalles

Las monedas antiguas pueden tener un valor importante para coleccionistas y expertos en numismática. Por eso, en ocasiones buscan ejemplares destacados, como la moneda de 50 pesos que muestra a la diosa azteca de la Luna, Coyolxauhqui. ¿La tienes?

Resulta que un vendedor de Ameca, Jalisco, posee una colección de 118 de estas monedas y está dispuesto a venderlas en Mercado Libre por nada más y nada menos que 14 millones de pesos.

(ESPECIAL) Venden la colección de monedas de 50 pesos en Mercado Libre.

¿Qué hace tan especial a esta moneda antigua de 50 pesos?

El Banco de México (Banxico) detalla que se trata de una de las monedas de la familia AA que ya están desmonetizadas; es decir, que ya no se encuentran en circulación, su valor nominal dejó de tener vigencia y no se usan como método de pago en transacciones.

Aunque ya no sirven como medio de intercambio, los coleccionistas las buscan para sumarlas a sus colecciones . Para identificarlas, Banxico describe sus características en el anverso y reverso:

(ESPECIAL/Banxico) Así es la moneda de 50 pesos de la diosa azteca de la Luna, Coyolxauhqui.

Escudo Nacional al centro, con relieve escultórico y la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” en el semicírculo superior. Reverso: Imagen de la diosa azteca Coyolxauhqui, acompañada de la inscripción “Templo Mayor de México”, el valor “$50” y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

Otros detalles importantes son su diámetro de 35.0 mm y su peso aproximado de 19.8 gramos.

¿Cuánto vale realmente la moneda de 50 pesos de 1982?

El vendedor asegura que sus ejemplares cumplen con todas las especificaciones, aunque aclara que ya fueron usadas, lo que podría reducir su valor frente a una pieza sin circular.

El portal especializado Numista señala que esta moneda de cuproníquel podría venderse en eBay en unos 20 dólares, aproximadamente $373 pesos mexicanos.

(ESPECIAL) En eBay, una moneda similar de 50 pesos cuesta casi $400 pesos.

Por ello, si tienes una de estas monedas y deseas venderla o conocer su valor real, lo ideal es acudir a una casa especializada en numismática para que un experto la evalúe. ¡Podrías llevarte una sorpresa!