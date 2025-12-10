Estos serán los colores en tendencia para pintar tu casa en 2026

El 2026 cada vez está más cerca y es por eso que en esta etapa del año las tendencias se multiplican. Esto en relación a diferentes aspectos de nuestra vida por lo que las que apuntan al hogar están muy bien definidas como, en este caso, lo son los colores que primarán para pintarlo.

Modificar el color de nuestra casa forma parte de los cambios que muchas personas realizan con el inicio de cada año. Esas transformaciones que también se dan a nivel personal y de rutina, permiten comenzar con energías renovadas y a gusto con todo lo que nos rodea y somos.

¿Análisis de tendencia para 2026?

Para recorrer las tendencias que se impondrán en 2026 se están utilizando diferentes aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA). Esta tecnología se ha establecido como una gran herramienta que permite analizar las tendencias de diferentes rubros, compararlas y sacar conclusiones que se ajusten a las preferencias de quien las consulta.

“Las tendencias de color para pintar casas en 2026 apuntan fuertemente hacia la conexión con la naturaleza, la calidez y la serenidad, dejando atrás el minimalismo frío por tonos más envolventes y con carácter”, respondió en primera instancia Gemini.

¿Qué colores serán tendencia en 2026?

La aplicación creada por Google afirmó que los colores en tendencia para el 2026 rondarán los “neutros cálidos, tierra, verdes naturales, terracota, arcilla, azules serenos y aquellos con acentos sofisticados”.

Esta Inteligencia Artificial ofreció un listado con los colores posibles para tu hogar y destacó las sensaciones o el ambiente que crean cada uno de ellos:

