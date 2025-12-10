Hijos de Shakira DEBUTAN en un concierto con la cantante al cantar por primera vez EN VIVO Acróstico

Una vez más Shakira hizo explotar las redes sociales luego de presentarse en Argentina y subir al escenario a sus hijos Saha y Milan para interpretar juntos por primera vez “Acróstico”.

Lo que debía ser una noche más de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, la colombiana decidió sorprender a los asistentes con la presencia de sus hijos al escenario y entre risas nerviosas y un brillo evidente en los ojos dio pie para que ellos interpretaran parte de la canción mientras el público coreaba el tema como un himno familiar.

¿Cómo fue la respuesta del público al ver a los hijos de Shakira arriba del escenario?

Ante estas imágenes los fans han destacado el talento que han heredado tanto Milan como Sasha ya que se desenvolvieron con naturalidad en el escenario e hicieron de ellos el micrófono y el público, quienes les aplaudían y ovacionaban. Entre los comentarios destacaron que Sasha fue quien tuvo más desenvolvimiento escénico.

Además destacaron la combinación que hicieron con el vestuario de la colombiana, pues portaron un traje en color azul cielo camisa y tenis blancos, mientras que la intérprete de “Donde están los ladrones” portaba una falda entre tonos azules y un corsé estilo sirena, tanto asistentes como internautas aseguraron que este fue el acto “más humano” de la noche, pues previo a concluir la melodía hubo un momento de abrazos y besos que demostraban el cariño y admiración que los hijos de Piqué le tienen a Shakira.

¿Por qué es importante “Acróstico” en la carrera de Shakira?

El tema “Acróstico” se lanzó en mayo de 2023 como parte del regreso emocional y musical de Shakira tras su separación con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué.

Tras su lanzamiento, Acróstico escaló rápidamente en plataformas digitales debido a que mostró un lado íntimo de la colombiana, además, de que la letra es profundamente maternal.

Asimismo, la originaria de Barranquilla explicó que “Acróstico” nació como una canción dedicada a Milan y Sasha, una especie de refugio emocional tras meses de turbulencias mediáticas. Más que un tema romántico, fue una declaración pública del vínculo con sus hijos, por eso, verlos interpretarla juntos en vivo fue, para muchos, “la escena que faltaba para cerrar el círculo”.