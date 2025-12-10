Esta fue la reacción de Karina Torres cuando Apio Quijano le dijo “autóctona”

La influencer Karina Torres, estuvo como invitada del presentador y cantante Héctor “Apio” Quijano, quien es el conductor del programa de YouTube “Pipiris Nights”. Fue un momento donde se vivió mucha risa y alegría.

Cabe destacar que un momento del programase volvió viral en las redes sociales. Lo que ocurrió es que el cantante de música pop le dijo a la influencer trans que era “autóctona” con el objetivo de elogiarla.

¿Apio Quijano comparó a Karina Torres con Pocahontas?

Lo que ocurrió es que “Apio” Quijano le hizo a Karina Torres un cumplido en el que aseguró que es “hermosa” tanto por dentro como por fuera. El intérprete llegó a compararla incluso con Pocahontas, quien es una princesa de Disney.

“Lo que digo es real: eres un mujerón en toda la palabra. Tienes una vibra tan bonita, gracias por existir (...). Eres hermosa, bebé”, le dijo el presentador de “Pipiris Nights” a la influencer trans, quien en broma le contestó “ya ves que me dicen ‘Apocalypto’”.

Así también es que dijo que no entendía porque la referenciade “Apocalypto”, así que Karina Torres le explicó que es porque la comparan con los mayas debido a sus rasgos físicos. “De la película de ‘Apocalypto’, de los mayas”, detalló la generadora de contenido, quien incluso habló de su físico y su proceso para tener su imagen actual.

¿Cómo reaccionó Karina Torres al dicho de Apio Quijano?

En este sentido es que el cantante también abordó otro tema ya que la belleza de Karina no pasó desapercibida para el doctor e influencer Miguel Padilla porque le plantó un beso durante un evento, lo que hace unas semanas se hizo viral en redes sociales.

“Nos dimos el beso y se hizo superviral. Me mandó un ramo de rosas (...), pero somos amigos”, recordó Karina Torres, de modo que “Apio” Quijano respondió “le gustas, que eres hermosa. Y la verdad sí lo es, sí lo eres. MuyPocahontas, muy autóctono".

La intención fue sin dudas hacerle un elogio por lo que la generadora de contenido no pudo evitar reírse a carcajadas y contestarle “qué perra”. Ella sin dudas lo tomó como un cumplido.

“¡Qué loba! Lo bueno que me lo dijo con educación, hasta me sentí importante, me sentí hasta nice”.

