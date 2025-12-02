Esta es la mejor playa de Veracruz para visitar en las vacaciones de invierno

El turismo es una de las prácticas más importantes a nivel internacional y, en el caso de México, cada año el movimiento de ciudadanos y extranjeros es de los más nutridos. Las playas de Veracruz aparecen entre los destinos más elegidos por lo que decidirse por una de ellas puede resultar difícil.

¡Así cantó “Bésame Mucho” Dua Lipa en México! Aquí lo mejor su primer concierto en CDMX TV Azteca [VIDEO] Dua Lipa causó euforia en su primer concierto en México y convivió ‘muy de cerca’ con sus fans. ¡Así cantó “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez!

Ahora, la Inteligencia Artificial (IA) se está encargando de asistir a los viajeros con sus motores de búsqueda y su poder de análisis. De esta manera, esta tecnología permite que los ciudadanos consulten por los destinos que se adaptan mejor a sus preferencias por lo que la cercanía de las vacaciones de invierno ya dispara las consultas.

¿Las playas de Veracruz en vacaciones de invierno?

La aplicación Gemini fue utilizada para consultar sobre las playas más adecuadas para disfrutar de las vacaciones de invierno que comenzará el lunes 22 de diciembre próximo. Esta IA de Google afirmó que las playas del estado de Veracruz se destacan entre las opciones.

“Sus aguas suelen ser cálidas y tranquilas, lo que la hace ideal para nadar y hacer actividades acuáticas en familia. La playa ofrece hermosas vistas del Golfo de México y cuenta con una amplia gama de servicios turísticos”, remarcó Gemini.

¿La mejor playa de Veracruz?

En cuanto a la consulta más puntual sobre cuál es la mejor playa de Veracruz para visitar en las vacaciones de invierno, Gemini afirmó que es “Costa Esmeralda, una extensión de 20 kilómetros que posee aguas cristalinas y arenas de color dorado”.

Esta Inteligencia Artificial remarcó que “Costa Esmeralda posee un oleaje tranquilo, una opción recomendada, para aquellos que viajan en familia”. Además, Gemini precisó que esta playa de Veracruz “es ideal para nadar, relajarse y disfrutar de mariscos frescos en los restaurantes locales”.

