¡A las lágrimas! La reacción de Fátima Bosch al ser anunciada GANADORA de Miss Universo 2025

¡Orgullo Nacional! La modelo mexicana, Fátima Bosch, fue proclamada como ganadora de Miss Universo 2025, reaccionando de manera emotiva al enterarse de su triunfo, pues de inmediato, llegó a las lágrimas y se llevo las manos al rostro.

A través de redes sociales, se compartieron imágenes en donde se puede ver a una emotiva Fátima Bosch, quien no pudo contener el llanto al conseguir el triunfo más importante de su carrera, que además la coloca como la cuarta mexicana en ganar este certamen junto a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

👑🇲🇽 | La Ganadora de Miss Universo 2025 es Miss Mexico, Fatima Bosch ! - #MissUniverse pic.twitter.com/6zyF7NsG7C — Mia 🍋 (@Mialygosa) November 21, 2025

Fátima Bosch es la cuarta: Las mexicanas que han ganado Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch nacida en Teapa, Tabasco, y que además entró en polémica tras defenderse del director de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil previo al certamen, es la cuarta mexicana en coronarse.

Mexicanas que se han coronado en Miss Universo:



Lupita Jones en la edición 1991 celebrada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

en la edición 1991 celebrada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ximena Navarrete originaria de Guadalajara y coronada en Las Vegas en 2010.

originaria de Guadalajara y coronada en Las Vegas en 2010. Andrea Meza de Chihuahua y ganadora en 2021 en Florida.

de Chihuahua y ganadora en 2021 en Florida. Fátima Bosch, triunfadora en Tailanda este 2025.

Las palabras de Fátima Bosch durante su triunfo en Miss Universo 2025

Durante la sesión de preguntas y respuestas de Miss Universo 2025 celebrado en Tailanda, la mexicana Fátima Bosch lanzó contundentes respuestas en donde le mandó un poderoso mensaje a todas las mujeres del mundo, levantando el aplauso entre los presentes.

“Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, dijo Fátima Bosch.