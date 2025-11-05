Nawat Itsaragrisil rompe en llanto al disculparse con Fátima Bosch

La polémica que tuvo como escenario del certamen Miss Universo tuvo un nuevo capítulo ya que el director ejecutivo Nawat Itsaragrisil ofreció una conferencia de prensa para explicar lo sucedido y pedirle disculpas a Fátima Bosch, la Miss Universo México 2025. El empresario rompió en llanto al hablar con la prensa internacional.

Miss Universo se ha visto seriamente impactado por lo sucedido en la previa a la gran celebración en Tailandia luego de que Fátima Bosch se retirara de una reunión y se expresara ante los medios de comunicación. La Miss Universo México 2025 acusó a Nawat Itsaragrisil de haber ejercido violencia verbal contra ella y faltarles el respeto a todas las delegadas que participan en el certamen.

¿Qué fue lo que ocurrió en Miss Universo?

La polémica se desató este martes cuando Fátima Bosch enfrentó a los reporteros visiblemente molesta y explicó que Nawat Itsaragrisil la había acusado de no publicar contenido promocional sobre Tailandia. En ese marco, ella habría intentado aclarar la situación pero fue interrumpida por el empresario.

“Cabeza hueca” es lo que Nawat Itsaragrisil le habría dicho a Miss Universo México 2025 en el intercambio de palabras por lo que la mexicana decidió enfrentarlo y señalarle que no iba a permitir tal falta de respecto. Fátima Bosch se fue del salón y detrás de ella lo hicieron otras concursantes en apoyo a la representante de México.

¿Qué dijo Nawat Itsaragrisil?

Aunque Nawat Itsaragrisil ofreció el mismo martes una suerte de disculpas públicas en video, aunque remarcando su posición sobre lo sucedido, este miércoles ofreció una conferencia de prensa en donde rompió en llanto.

El director ejecutivo de Miss Universo pidió disculpas por los comentarios que hizo ante Fátima Bosch y remarcó que nunca tuvo la intención de ofender a nadie. Su pedido de disculpa no solo se hizo extensivo a la representante de México, sino también al resto de las delegadas pues “no tenía idea de que se generaría un problema tan grande”, sentenció.