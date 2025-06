La rutina de ejercicio que ayudó al actor Pedro Pascal a bajar más de 35 kilos

El actor chileno Pedro Pascal, conocido por su papel en The Last of Us, sorprendió a sus seguidores tras perder más de 35 kilos gracias a una rutina de ejercicios sencilla pero eficaz.

De acuerdo con información publicada por el sitio Men’s Fitness, el intérprete logró transformar su físico combinando calistenia, trabajo de movilidad y ejercicios con el peso corporal, todo bajo la guía de su entrenador personal, David Higgins.

En una entrevista para Entertainment Weekly, Pascal explicó que su enfoque ha sido mantenerse activo sin complicaciones: “¿Mi rutina de ejercicio? Solo lo básico. Levántate, haz algo, mantente ocupado, come bien, duerme”, señaló el artista. Aunque no compartió detalles específicos de su entrenamiento, su preparador sí reveló el plan completo que siguieron durante la preparación para la serie.

Higgins explicó a GQ que, al iniciar el rodaje de The Last of Us, adaptaron la rutina del actor para hacerla funcional incluso en locaciones remotas, sin acceso a equipo especializado. “Fue mucho trabajo de abdomen y movilidad, junto con calistenia”, comentó Higgins.

Así es la rutina de Pedro Pascal para bajar de peso

Según Men’s Fitness, esta es la rutina exacta que el actor Pedro Pascal siguió. Se realiza en forma de circuito, con cinco rondas y un minuto por ejercicio. Se recomienda descansar 30 segundos entre cada movimiento y entre rondas. Estos son los ejercicios del circuito:



Mountain Climbers (escaladores):

En posición de lagartija, lleva las rodillas al pecho alternadamente como si estuvieras corriendo en el lugar.

Split Squats (zancadas divididas):

Con una pierna al frente y otra atrás, baja la rodilla trasera hacia el suelo. Haz un minuto por cada pierna.

Swimmers (nadadores):

Acostado boca abajo con brazos y piernas extendidos, levanta el brazo y la pierna contraria en movimientos alternados.

Pushups (lagartijas):

Desde la posición de plancha alta, baja el pecho casi hasta el suelo y empuja hacia arriba.

Plank (plancha):

Apóyate en los antebrazos y los pies, manteniendo el cuerpo alineado y el abdomen contraído durante un minuto.

¿Cada cuánto se debe hacer?

Este circuito puede integrarse a tu rutina habitual de entrenamiento entre una y dos veces por semana, acompañado de ejercicios de movilidad. Según Higgins, los resultados no tardan en notarse si se mantiene la constancia y una alimentación adecuada.