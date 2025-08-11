La zona de CDMX donde podría haber tesoros escondidos (monedas y billetes antiguos)

El territorio de la CDMX cuenta con diversos sitios plagados de historia por el importante pasado que marcó su destino. Es el caso de una zona en donde abundan artículos que para muchos son un auténtico tesoro, como podrían serlo exclusivas piezas de monedas y billetes antiguos que esperan por ser descubiertos.

Uno de los puntos turísticos más importantes, no solo de la capital, sino de todo el país, es el Centro Histórico. En la actualidad, este lugar cuenta con un gran flujo de actividad comercial dedicado a distintos giros, incluyendo artículos de numismática que para los expertos son verdaderas joyas.

¿Por qué se cree que en la CDMX pueden encontrarse tesoros para la numismática?

Además de los lugares establecidos en los que se llevan a cabo transacciones de compraventa de dinero en efectivo, según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, existe la creencia de que en el Centro Histórico también hay ciertos objetos ocultos. El origen de este pensamiento radicaría en los sucesos históricos que acontecieron en esta parte del país, lo que según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, habrían comenzado desde 1325 con el asentamiento de civilizaciones antiguas.

Foto: Freepik En la CDMX podría haber tesoros escondidos por su importante pasado históricos

Sin embargo, debido a que este sitio está declarado como Patrimonio Cultural por la UNESCO, no es posible realizar exploraciones con el propósito de indagar qué tan cierta es la presencia de estos artículos. Esto ya que cualquier alteración no autorizada al espacio, edificios y monumentos, podría representar una grave falta ante las autoridades pertinentes.

¿Cómo identificar si una moneda o billete es de colección?

En el mundo de la numismática, existen diversos factores que ayudan a determinar qué tan valiosa es una moneda o billete, y si realmente puede considerarse como apta para coleccionarse. De acuerdo con información del sitio especializado Numista, las principales a considerar son la procedencia, si tiene algún detalle que la vuelva única, si sigue o no en circulación y el estado de conservación.

Sobre cómo es que aumentan tan drásticamente de precio al momento de venderse, todo depende de cuántos interesados existan en la transacción. Por lo que cuando se trata de piezas que son casi imposibles de conseguir, suelen hacerse ofertas exorbitantes que incluso podrían llegar a alcanzar cifras de millones de pesos por numismas extraordinarios.